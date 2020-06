El desierto más pequeño y otros lugares pequeños para visitar en el mundo

“Dos horas te sobran para verlo entero, de punta a punta”, me dice Rocío cuando le comento mi interés por visitar el desierto de Lompoul, tres horas al norte de Dakar. Tampoco parece interesada por animarme a conocerlo. Parece ser que este desierto de 18 kilómetros cuadrados es el más pequeño del mundo. Hay quien dice que sería el desierto de Carcross en Canadá, porque apenas ocupa 2,6 kilómetros cuadrados, pero la realidad es que el canadiense es demasiado húmedo para ser tomado en serio como desierto. En comparación con el desierto del Sáhara (9.065.253 km²) y el Gobi (1.300.000 km²), Lompoul apenas tiene espacio para su duna móvil particular, un puñado de tiendas apiladas y el espacio que recorren los camellos con turistas. Luego se acaba. Este es el desierto más pequeño del mundo y uno de los mayores atractivos turísticos de Senegal, potenciado al máximo por las agencias de viajes que instan al visitante a pasar una noche en sus escasas dunas.

De aquí partió mi idea por descubrir los sitios más pequeños del mundo, visitarlos a ser posible, y escapar por una vez de las obras grandilocuentes del hombre y la naturaleza para centrarme en sus detalles más delicados. Hace falta una vista fina para encontrarlos.

La ventana más pequeña

Está en Toledo, en la Calle Sillería número 6. No extraña que el origen de esta minúscula ventana, que no llega a ocupar un palmo de superficie, se encuentre en las viejas viviendas musulmanas del Toledo medieval. Es habitual que las casas musulmanas sean parcas en lo que a ventanas se refieren. La vida en el hogar es prácticamente sagrada, un pequeño mundo que pertenece a la familia que la habita, y mientras los exteriores tienden a la sobriedad, la belleza de cada edificio se centra en las decoraciones internas. Esta ventana permite pasar la luz pero no echar un ojo a las intimidades del hogar. Se puede apreciar una inscripción grabada en la piedra, aunque no está claro qué quiere decir. La teoría más aceptada descifra el grabado erosionado como el nombre musulmán de Toledo. Tulaytula.

El mar más pequeño

Indicar el mar más pequeño del mundo no es tarea fácil. Las fronteras acuáticas no están limitadas de forma tan clara como lo están en los países, y surgen las clásicas rencillas regionales para ver quien lo tiene más pequeño. Durante mucho tiempo quise creer que se trataba del Mar Caspio, que además es el lago más grande del mundo, pero la respuesta más fiable puede encontrarse en el oeste de Turquía, bañando la región de Estambul. El mar de Mármara, antaño conocido como el mar Menor, es una lengua de agua salada que une el mar Egeo con el mar Negro, a través del Bósforo. 11.350 km² delimitan este “charco”. Su nombre procede de uno de sus archipiélagos, el de Mármara, que a su vez debe su nombre a la gran cantidad de mármol que contiene (mármaros significa mármol en griego).

La montaña más pequeña

Mide seiscientos centímetos. No es ninguna broma. La montaña Jingshan, en la provincia china de Shandong, ostenta el dudoso honor de ser la más pequeña del mundo, aunque si sus planes salen según lo previsto, en varios millones de años será una espléndida montaña de varios cientos de metros, si no miles. Los primeros registros sobre Jingshan datan de hace 100 años y lejos de ser una simple roca, como puede parecer a simple vista, se trata de una montaña en proceso de crecimiento que todavía no ha asomado del todo a la superficie terrestre. Pero si buscamos datos menos estrafalarios, existe otra montaña en Australia, el monte Wycheproof, que ha sido registrada a nivel global como la montaña más pequeña. Mide 43 metros y no parece importarle.

El cuadro más pequeño

Tiene truco porque se recreó a partir de la tecnología. Pero una réplica de la Mona Lisa fue reproducida por investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia, traspasándolo a un lienzo de 30 micras de ancho, el equivalente a un tercio del grosor de un cabello humano e imposible de ver para el ojo humano. Si hablamos de los cuadros más pequeños y hechos a pulso, un pulso de hierro, serían los que pinta el artista chino Jin Yin Hua. Este asombroso pintor utiliza un pincel con un único pelo de conejo (y un microscopio, evidentemente) para elaborar sus cuadros, siendo el más famoso de todos “Retratos de 42 Presidentes Americanos”.

La iglesia más pequeña

No está en Lima, como afirman algunos, sino en España. Dentro del Castillo de Colomares. Figura desde hace 30 años en el libro Guiness de los Récords como la más pequeña y apenas cabe en ella el sacerdote. Mide 1,96 metros cuadrados. Su origen se encuentra en Santa Isabel de Hungría, la patrona de la Orden Teutónica y conocida por dedicar su vida a los más necesitados, cuando la iglesia fue construida en su honor. Una visita al castillo en Málaga, precioso y entremezclando todos los estilos posibles que predominaron en nuestro país a lo largo de la Edad Media (gótico, mudéjar, gótico) es una experiencia inolvidable. Aunque entrar en la iglesia quizás se vuelva un tanto incómodo para los más altos.

El país más pequeño

El Vaticano, con una superficie de 0,44 kilómetros cuadrados, gana la categoría de país más pequeño del mundo por goleada. Es, además, uno de los estados más antiguos del mundo que todavía se mantiene, y ha existido, con sus altos y sus bajos, desde mediados del siglo VIII hasta la actualidad. Si hablamos del país más pequeño con salida al mar, sería Mónaco, también en Europa, el triunfador con una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Cerca de 40.000 personas viven en él, a diferencia de las 850 que habitan el Vaticano, y podría considerarse a su vez el país más urbanizado del mundo, aunque tampoco le faltan zonas verdes en forma de bonitos jardines.

La escuela más pequeña

La UNESCO fijó la escuela más pequeña del mundo en Kalou, Irán. Un soldado retirado y ahora profesor da clase todos los días a cuatro alumnos. Abdul Mohammad es el maestro, y tiene un blog en el que cuenta su experiencias diarias. Es hermoso descubrir, en las regiones más remotas del mundo, refugios sagrados de educación y de enseñanza, donde no valen excusas para faltar a clase. En ciertas zonas como Kalou, la escuela es un privilegio poco accesible para los niños, no solo por su situación económica y lejanía con el resto del mundo, sino porque es habitual que los hijos de la casa colaboren en tareas del hogar, ya sea ayudando a su madre (las niñas) como pastoreando el ganado o sembrando los campos (los niños).