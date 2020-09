Una web para hacer realidad los sueños

- ¿Cuándo nació esta web y qué motivó su origen?

- JAIME. Nació hace un año y medio, aunque es contantemente actualizada en forma y contenidos. El origen fue que los clientes requerían un servicios personalizados para todo lo relacionado con vivienda, viajes y experiencias cuando están en un país. En un principio nos basamos en los extranjeros que tenían intereses en España y posteriormente lo ampliamos a gente en España. Un cliente en un país puede necesitar ubicarse o pasar un tiempo, moverse por el país y viajar, con lo que trabajamos para satisfacer todas sus necesidades.

- LOLA. Nuestra web nace de una forma muy natural, fue una continuidad a nuestra carrera profesional. Tanto Jaime como yo hemos desarrollado nuestras carreras profesionales en multinacionales de alto nivel, tanto en el departamento comercial como en atención al cliente, lo que nos ha llevado a contactar y conocer a infinidad de personas, empresas y profesionales en multitud de sectores en España y en el extranjero, que en muchas ocasiones terminaban siendo más que colaboradores, amigos. Por eso cuando tenían alguna necesidad de cualquier tipo, nos preguntaban a Jaime o a mí “vosotros que conocéis tanta gente: ¿sabéis de alguien de confianza para...?” y esa pregunta fue haciéndose cada vez más recurrente, entre amigos y amigos de amigos, así que un día dijimos... y ¿por qué no lanzamos una web que dé una respuesta de calidad a todas estas necesidades? Y así fue.

Lo que se inicio con una solicitud de un viaje se ha transformado además de nuestros viajes (algunos de autor) y de nuestras experiencias, en servicios integrales a particulares y empresas tanto en España como en el extranjero: inmobiliaria 360º (alquiler, compra-venta), servicios de recolocación para expatriados, bodas y eventos, alquiler de barcos y yates, interiorismo y decoración, entre otros.

- ¿Qué relación había entre Lola Rosa y Jaime Urgoiti?

J. Nos conocimos por una amiga en común y desde entonces colaboramos en todo.

L. Nos presentó una amiga común, empresaria en Londres, gran amiga nuestra y al saber en qué estábamos en aquel momento a nivel profesional, tuvo la visión y el feeling de que podríamos hacer una gran equipo, como así ha sido. Siempre se lo agradeceremos y de hecho es uno de nuestros partners de confianza en UK.

- Cuál fue el proceso de nacimiento de la web: primeros contactos con proveedores y clientes, creación técnica...

J. Usamos los proveedores/partners que conocíamos por nuestra experiencia en el mercado, personas y empresas conocidas en las que confiamos y cuyos productos y servicios son atractivos para nuestro target. Lógicamente nos focalizamos en viajes, experiencias y sector inmobiliario 360 grados. Nunca paramos de incorporar nuevos partners con los que realmente creamos una red de networking y nos beneficiamos mutuamente. Con toda la información disponible creamos la web que es constantemente actualizada con nuevos contenidos, todo con el objeto de ser capaces de ofrecer al cliente multitud de planes y opciones a su medida. Nuestros partners son tanto españoles como extranjeros

L. Nuestros proveedores/partners, como ya indicaba anteriormente, en un principio vienen de nuestro background profesional, empresas y “personas”, quiero remarcar la palabra “personas” porque para nosotros es muy importante y vital el trato humano, tanto la persona que ofrece nuestro servicio, nuestro proveedor, como la que lo recibe, nuestro cliente. Nosotros lo sabemos bien por tantos años de experiencia en el sector la diferencia siempre la marca la persona, su actitud, su involucración y compromiso, ya sea sirviendo un café como cuidando a tus mayores o tus hijos y en nuestro caso concreto diseñándote ese viaje que llevas tiempo soñando o localizando la casa que necesitas, por poner algunos ejemplos, y eso lo cuidamos muy especialmente desde LifeStyle&Roses.

Nuestros servicios son personalizados y siempre estamos Jaime y yo cuidando el más mínimo detalle, por lo que vamos incorporando continuamente nuevos proveedores de calidad dentro y fuera de España con el fin de ofrecer productos y servicios atractivos para nuestros clientes que volcamos a nuestra web. Con relacion a nuestros clientes, en un principio surgen de nuestro entorno, que se va ampliando por el boca a oído. Lógicamente también se nos aproximan clientes a través de nuestros eventos o directamente a traves de nuestra web.

- El tipo habitual de cliente es...

J. Una persona que demanda atención personalizada cara a cara y que busca opciones especiales, a las que no pueden acceder a través de empresas de gran tamaño o de internet. Su capacidad económica es media o media/alta y además buscan opciones a medida de sus gustos, opciones que no tienen porqué ser suponer precios muy altos.

L. Yo añadiría que la principal característica de nuestros clientes es que confían en nosotros y se ponen en nuestras manos, independientemente del servicio que nos soliciten, que bien puede ser desde un simple billete de avión o ese viaje especial. Tenemos clientes de todo tipo y de distinto poder adquisitivo. Por otro lado, mi apreciación personal es que creo que estamos ya de vuelta del “buscador de internet”. Me explico. Internet precisa dedicarle su tiempo: busca del servicio en unas cuantas páginas, logicamente leerte las opiniones, que nunca sabes si son interesadas o fakes, y luego están los “supuestos chollos”, que a veces llevan a desagradables sorpresas. En alguna ocasión nos ha contactado algún cliente para buscarles una solución urgente. Todos hemos experimentado estas situaciones, internet a veces es inseguridad sobre lo que vas a recibir. Por el contrario, LifeStyle&Roses aporta seguridad y la traquilidad que da saber que hay una “persona” que conoces detrás y que ante cualquier eventualidad detrás del teléfono estamos Jaime y yo 24h/365 días.

- ¿Qué buscan en LifeStyle&Roses que no encuentren en otros sitios? ¿Qué es vuestro Asistente Personal de Confianza?

J. Nuestros clientes buscan un trato personal, sin premuras, de calidad que le ofrezca propuestas diferentes y a un precio competitivo, que nosotros podemos ofrecer gracias a los acuerdos de colaboración firmados con nuestros proveedores. Son clientes que huyen de lo típico y de lo estándar, quieren un viaje o una experiencia personalizada estando detrás una empresa de confianza que responda ante sus exigencias y demandas. Nuestros clientes saben que el mejor modo de conseguir lo que necesitan es analizando varias opciones, a través de una atención personalizada y un seguimiento continuo de las gestiones necesarias, antes y después del servicio.

L. Quieren personas que les asesoren previamente y que les ayuden a encontrar opciones apetecibles, tanto a nivel viajes y experiencias como a la hora de localizar un piso, apartamento, finca o local comercial y sobre todo no quieren perder su tiempo ni desgastarse, por lo que deja la gestión en nuestras manos y ahí entra la figura del Asistente Personal o Concierge en inglés. El asistente personal es esa persona de confianza a la que le encomiendas un servicio, teniendo la certeza de que lo hará con el mismo interés como si tú mismo lo hicieras, pudiéndote despreocupar y dedicarte a otras cosas ya que dejas la gestión en manos de un profesional que te buscará la mejor opción en relación precio/calidad y sin sorpresas.

Este servicio es lo que nos define y en absoluto implica un coste extra, es nuestro sello de identidad ya que conocemos el know how y sabemos lo que un cliente merece y espera.

- En el sector inmobiliario, las peticiones con mayor presupuesto que han tenido que afrontar.

J. No nos gusta hablar de cifras concretas, pero sí podemos decir que tuvimos una petición de compra de una villa en Miami de bastantes dígitos, no obstante, en nuestra cartera, reflejado en nuestra web, ofrecemos productos inmobiliarios muy variados, desde alquileres de todo tipo, incluso para estudiantes, hasta fincas y pueblos completos, ideales como inversión o negocio.

L. También trabajamos bajo petición, a medida del cliente, buscamos el inmueble que se ajuste a sus necesidades.

- ¿Cuáles son los viajes más especiales que han organizado?

J. Ofrecemos unos viajes de autor maravillosos, grupos reducidos viajando con un gran especialista, son viajes únicos, tanto fuera de España como ahora debido a la covid a nivel nacional, viajes seguros y destinos seguros.

- Aunque no digan nombres, pistas sobre VIP que han contratado sus servicios.

J. Actores o deportistas que ya nos conocían a través de nuestra experiencia previa laboral. Como viaje realmente especial, el que organizamos a la familia de un líder de Oriente Medio que viajaba con su familia por Europa. Lógicamente no podemos dar más datos.

- ¿Son ajustados sus precios?

L. Defitivamente sí. Como hemos comentado tenemos una poderosa red de networking con acuerdos muy ventajosos que quedan reflejados en nuestras tarifas finales. No un mejor servicio tiene que ser más caro.

- Proyectos de futuro.

- J. Nosotros lo que realmente deseamos es dar un excelente servicio y esto pasa por una supervisión de toda la cadena del servicio. Nuestro proyecto es seguir en esta línea, no pretendemos crecer incontroladamente, no vamos en absoluto en esa línea, queremos crecer sin perder nuestra esencia, nuestro trabajo es nuestra satisfacción tanto profesional y personal, nos ocupamos de nuestros clientes, nos importan y cada propuesta que le presentemos es para ellos únicamente. No nos gusta lo estándar, lo nuestro es la persona.

L. Lógicamente seguiremos creando nuevas experiencias, contenido y formatos diferentes. Viajes que se ajusten a las modas, gustos y necesidades de estos tiempos, que actualmente pasan mayormente y necesariamente por el turismo nacional y seguro que, por otra parte, está muy bien para ayudar a nuestra economía. En el mundo inmobiliario, seguir ofreciendo propiedades especiales con encanto, tanto alquiler como compra/venta.

- Haced una propuesta muy concreta para estos días.

L. Retiro top de 7 días en Fuerteventura practicando yoga y meditación. Incluimos a petición del cliente vuelos desde las principales ciudades.

https://lifestyleandroses.com/7-dias-para-practicar-yoga-y-meditacion-mediante-un-retiro-en-fuerteventura