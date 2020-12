Los cinco mejores destinos para los amantes del té

En ciertos aspectos de la vida, las personas nos separamos en dos grupos claramente diferenciados, y en ellos nos acomodamos. Uno es más de dulce o de salado, de los Beatles o de los Rolling Stones, de romance o acción. De té o café. Quizá sea ese posicionamiento casi obligatorio el que nos empuja a ser verdaderos entusiastas (que no fanáticos) de nuestro bando, y mimamos nuestros caprichos, compramos dulces sabrosísimos o humeantes embutidos, cantamos a viva voz nuestras canciones favoritas, nos hemos visto todas las películas de Jason Statham o Ryan Gosling. Incluso compramos aquella cafetera mágica a plazos si hace falta.

Es divertido organizar viajes en función de estos gustos, así conseguimos disfrutarlos más, subimos nuestro capricho de nivel y nos sentimos fenomenal con nosotros mismos. Entonces sería bueno ir soñando ya con el próximo viaje de capricho que queramos darnos, por qué no, a alguno de los mejores destinos para los amantes del té.

Turquía

Quien haya visitado Turquía y no le hayan ofrecido té, o no habrá estado en allí o le habrá caído fatal a los turcos. Porque los turcos adoran el té, es su bebida estrella, y no dejan pasar una ocasión sin invitar a cualquier desconocido a una taza humeante y de color rojo. Desde los años del imperio Otomano, los turcos buscaron la localización ideal para cultivar sus propias plantaciones, aunque no fue hasta los años 30 del siglo pasado cuando descubrieron que Rize, una pequeña localidad al sudeste de Turquía y bañada por el Mar Negro, contenía las condiciones climáticas ideales. Desde entonces, el té se ha extendido por Rize como una enredadera por una pared de ladrillo abandonada, ha cubierto colinas enteras, valles, pequeños huecos a las sombras de los árboles, calles, jardines de las casas. Pocos destinos hay mejores que este, donde la naturaleza, historia y gastronomía turca se fusionan en un recipiente pequeño, en la misma taza de té que tomemos en cualquier local de Rize. Excursiones de montaña, chapuzones en el Mar Negro, visitas a las plantaciones de té.... No parece que haga falta pensárselo demasiado.

India

Recolectores de té en la India.

Desde que los británicos comenzaron a importar té chino hacia sus colonias, desde que los chinos recibieron a cambio el veneno del opio y ambos, té y opio, derivaron en una serie de guerras infernales para los asiáticos, India y té son dos palabras profundamente relacionadas. Beber un sorbo de té en el país de las especias es fantástico porque el sabor del brebaje se une con los aromas circundantes, lo enjuagamos con los colores y los ruidos que cubren como un manto cada ciudad india. Darjeeling, antigua localidad vacacional para los colonos ingleses que residían en Calcuta, es el destino indio ideal para los amantes del té. El té Darjeeling es uno de los mejores tés negros del mundo - si no el mejor - víctima de numerosos falsificadores que procuran pasar sus productos por esta variedad única. Hablamos del champagne de los tés. Pocos sueños son mejores que pasear por las plantaciones un día nublado, antes de visitar de una en una las casas de té repartidas por la ciudad, para catar un sinnúmero de bebidas hasta que nuestra lengua mareada no se vea capaz de elegir la mejor.

Irán

El mayor productor de té negro del planeta no podía faltar en esta lista, ni uno de los países más hermosos de Oriente Medio. Es un destino excelente porque combina ciertas dosis de aventura con la calma evidente que reporta el primer sorbo a una taza de té recién preparada. Ahora, uno pensará que Irán es terriblemente peligroso porque lo vio en la tele y lo dijo un estadounidense con pinta de estar muy enterado. Aunque la realidad es que los iraníes son personas en extremo amables y hospitalarias, sobre todo si eres español, sobre todo si no eres estadounidense. Aviso a navegantes: Irán no es peligroso aunque nuestro televisor lo diga a veces, sobre todo en su zona norte, y es un destino excelente para los amantes del té, gracias a las 30.000 hectáreas de cultivo que pueden encontrarse en sus zonas más frescas. Incluso puede visitarse su Museo Nacional del Té en la ciudad de Lahijan, rodeada de bonitas plantaciones.

Portugal

Plantación de té en San Miguel.

Con este asunto del coronavirus que nos ha tocado, el tema de coger un avión a la India no es sencillo. Podría cogerse un avión a Portugal, sin embargo, a las Islas Azores, a la Isla de San Miguel. Se trata de un destino excelente, seguro, tranquilo, a buen precio y cercano. Y por supuesto que tienen las mejores plantaciones de té de Europa a disposición del visitante, para su uso y disfrute, para amargarle con su delicia habitual el paladar. El reducido tamaño de la isla permite que uno se aloje donde más rabia le dé (recomiendo buscar un rincón alejado donde disfrutar de la naturaleza de la isla), y alquilar un vehículo con el que recorrer sus sinuosas carreteras y sus campos de té. De chá como le dicen allí. El color verde ensordecedor de la isla se funde con las plantas de té y luego resbala pendiente abajo, hasta las playas negras creadas por las abundantes erupciones volcánicas que dieron forma al archipiélago. Este es un destino excelente para los amantes de la fotografía... y del té, por supuesto.

Vietnam

Para gustos los colores y sobre todo cuando hablamos de té. Si el rojo lo encontrábamos en Turquía y el negro en Irán e India, no hay mejor destino que Vietnam para probar su conocidísimo té verde. En Thái Nguyên, conocida como la ciudad del té de Vietnam, a ochenta kilómetros al norte de Hanói, el viajero encontrará un paraíso de esta bebida, donde parece que la vida de la localidad fluye mansamente en una misma dirección. Que son esos campos verdes y brillantes que la rodean y buscan la manera de conquistar también sus aceras, aunque lo hagan cuando ya son hojas secas y listas para añadir al agua hirviendo. Es posible organizar una visita para pasear por sus campos de cultivo de apariencia interminable, observar cómo se elabora el té en una fábrica tradicional y, por supuesto, hacer la cata obligada de tés para volvernos, si cabe, aún más expertos en esta deliciosa hierba.