¿Lujo al mejor precio? Estos son los hoteles de 5 estrellas más baratos de cada país

Si hay dos palabras que nunca van en la misma frase, esas son “lujo” y “barato”. Sin embargo, aún entre los más sibaritas, también existe la frugalidad... aunque esta sea poco común. Si eres uno de ellos, échale un ojo a este mapa elaborado por “Top Dollar”, un blog especializado en las finanzas personales, donde han recogido los hoteles de 5 estrellas más baratos del mundo:

Los hoteles de 5 estrellas más baratos de cada país | Fuente: Top Dollar FOTO: La Razón (Custom Credit)

Antes de comenzar a escudriñar el mapa, es importante entender qué significa realmente que un hotel tenga 5 estrellas... y qué criterios debe cumplir un establecimiento para merecer esta calificación.

Esencialmente, en hotelería las estrellas forman parten de una convención internacional, según la cual los hoteles mejor valorados cumplen con una serie de normas y exigencias que los colocan en el tope de su ramo. En nuestro país, el organismo encargado de otorgar el galardón de las 5 estrellas, es la Dirección General del Turismo, aunque -como suele suceder en la España de las autonomías- los criterios dependen de cada comunidad (aunque estas diferencias son muy pequeñas),... y en cualquiera de los casos, estos requisitos siempre incluyen las mejores condiciones para el alojamiento, el lujo, confort y la atención personalizada.

Como es lógico, todos estos “pluses” agrandan -y mucho- la factura. Sin embargo, si dedicamos un tiempo a buscar concienzudamente, encontraremos la mayor comodidad al mejor precio.

¿Cuál es el hotel de 5 estrellas más barato del mundo?

El hotel de cinco estrellas más barato del mundo está en la India y cuesta 28 dólares: es el Hotel Novotel Ahmedabad. Además de todos los requisitos exigidos para un hotel de esta categoría, también dispone de un restaurante especializado en cocina japonesa y coreana, y tiene una piscina al aire libre... que ofrece un respiro del calor infernal del país.

Para buscar los siguientes ocho hoteles de cinco estrellas más baratos del mundo, solo tenemos que situarnos en el continente asiático. Y el más barato fuera de Asia está en Turquía. Es el Hotel Ickale, que abre sus puertas a cualquiera con 32 dólares en el bolsillo.

El hotel de cinco estrellas más barato del mundo esta en la India y cuesta 28 dólares | Fuente: Top Dollar FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Cuál es el más caro entre los más baratos?

En el mapa de Top Dollar cada país se ha coloreado de un color diferente en función del precio mínimo que se paga por este servicio, siendo el azul celeste el color que representa a aquellos países que ofrecen 5 estrellas por menos de 50 dólares, y el rojo para señalar a los que no bajan su tarifa de los 250$.

Una de las primeras conclusiones que podemos deducir al observar esta ilustración es que, el hecho de que un país no sea demasiado próspero, no significa que ofrezca estos servicios a un menor precio. Por ejemplo, el hotel de 5 estrellas más barato que se puede encontrar en Costa Rica, que es el JW Marriott Guanacaste, solamente abre las puertas a aquellos turistas capaces de pagar los 364$ dólares que cuesta la noche. O Senegal, que a pesar de ser uno de los países con una de las rentas per cápita más reducidas del mundo, no dispone de un hotel de 5 estrellas por debajo de los 206 dólares.

Pero, sin duda, el país donde el servicio de cinco estrellas es más exclusivo, ese es Barbados. El hotel de lujo más barato de la isla es el Sandals Royal, que está reservado únicamente para parejas y cuesta -nada más y nada menos- que 711$ la noche. Eso lo coloca a mucha distancia del segundo, que es el Iberostar Grand Rose Hall, que cuesta 442$.

El país donde el servicio de cinco estrellas es más exclusivo es Barbados, cuyo hotel de lujo más barato cuesta 711 dólares la noche. | Fuente: Top Dollar FOTO: La Razón (Custom Credit)

¿Y cuál es el más barato de España?

En Europa hay 16 hoteles de cinco estrellas por menos de 100 dólares, y la mayoría de ellos están en el centro o en el este del continente. El más barato de todos es el Kupava Deluxe Hotel (Ucrania), que cuesta 43 dólares la noche. En el otro extremo de la escala está el Grand Hotel Oslo, en Noruega, que es uno de los pocos países que está coloreado de rojo en nuestro continente. Una noche en este establecimiento no baja de los 212 dólares.

Los hoteles de 5 estrellas más baratos de cada país de Europa | Fuente: Top Dollar FOTO: La Razón (Custom Credit)

El hotel de 5 estrellas más barato de España es el Barceló Granada Congress, que está situado -como su nombre indica- en Granada... muy cerca del centro histórico de la ciudad. En su interior está Arrozante, que es un restaurante dedicado a los amantes del arroz; tiene una piscina exterior desde la que contemplar las visas de la ciudad y también dispone de multitud de servicios e instalaciones de belleza y bienestar.

Hotel Granada Congress | Fuente: barcelo.com FOTO: La Razón (Custom Credit)

Como puedes ver, el lujo no está tan lejos de nosotros como parece... sólo hay que saber buscar.