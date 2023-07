Apuntaos esta ruta: Pesaro, Fano, Mondavio, Cagli y Urbino: el "Itinerario de la Belleza" en Italia

Pesaro fue proclamada Capital Italiana de la Cultura 2024, por su riquísima naturaleza, su cultura inmensa y su gastronomía deliciosa. Faltan pocos meses para que arranque el año de la cultura en esta parte de Italia, pero desde este verano ya se palpa el olor a fiesta.

Amerigo Varotti es el Director General de Confcommercio de Pesaro y Urbino de la región Marche Nord y se sabe al dedillo cada rincón de esta tierra. Sostiene que en dos días se puede hacer este recorrido tranquilamente, apuntad:

Teatro Rossini en Pesaro Confcommercio Pesaro e Urbino Marche Nord

La ciudad de Pesaro fue fundada por los romanos en el año 184 a.C. y a pesar de que han pasado tantos y tantos años de su creación, es una ciudad muy actual. Es una ciudad con mar y circundada de colinas. Y no sólo es bella por su paisaje, lo es también por su historia. Es la ciudad que vio nacer al gran Gioachino Rossini, el "Mozart italiano" y sus notas resuenan constantemente en las calles. En la Piazza del Popolo y el Palazzo Ducale, la música siempre está presente y se une al sonido en la distancia de las olas del mar. Cuando se visita Pesaro, hay que ir y sin dudar al Museo dedicado al artista.

Continuamos por Fano, que le debe su nombre a la Dea Fortuna y llamándose así, es imposible no recorrer sus calles, que por cierto, una visita obligada es a la Chiesa de Santa Maria Nuova con las obras de Peruggino y las del padre de Rafael, Giovanni Santi. Y apuntad más nombres : El área arqueológica de la Iglesia de San Agostino, el puerto de la ciudad, la Biblioteca Federiciana, el Teatro de la Fortuna y si hablamos de la parte gastronómica, pedir los platos tradicionales de la cocina fanese , como los spaghetti alla fanese cocinados con el famoso brodetto alla fanese y la "rustita di pesce", pescado hecho a la brasa.

Seguimos ruta, nos vamos a Mondavio que Amérigo Varotti la califica como la roca más bella del Renacimiento, con su centro histórico medieval que te dejará encantado, con su pequeño teatro histórico que es el más pequeño de la zona de le Marche. Hay que entrar a la Rocca Roveresca y ver detenidamente la sala de armas, hay que recordar que esta ciudad fue controlada por los Malatesta, los Montefeltro y los Della Rovere. Esta roca la mandó construir el Duque de Mondavio Giovanni della Rovere desde el año 1482 a 1492. Con este dato os podéis situar en aquella época plagada de hechos históricos. Dicen que recorrer Mondavio es llenarse de paz y serenidad, que cambia el estado de ánimo y que hace bien al corazón. Las huellas de la historia se palpan en sus muros. Es una ciudad metida dentro del verde con unas colinas que la abrazan y a poca distancia de un mar muy azul y en el centro de la ciudad luce imponente la Rocca Roveresca. A esta ciudad la califican como una "bombonera". Dicen que sus gentes son tan especiales que han sido capaces de reinventarse y de dar vida a lo más raro y a lo más precioso. Y si hablamos de gastronomía, hay que saber que los quesos de la empresa Le Affinitá Gustative, son los reyes y si queréis saber cual es el plato que hay que pedir aqui, eccoci: I tacconi allo Sgagg di Adele, entrad a este enlace para que conozcáis este plato típico de Mondavio. Seguimos con Cagli, una ciudad extraordinaria con un torreón medieval bellísimo,sí, es bella y sugestiva, rica en historia con varias iglesias con mucho arte, y hay que saber que en una de ellas tienen un tesoro, la obra más famosa del papá de Rafael Giovanni Santi, Recorrer también el soccorso coberto, un subterráneo construido en el Renacimiento que comunica el centro de la ciudad con la colina. Son 365 escaleras que salen a lo alto del monte. Este subterráneo tuvo un uso muy especial, fue la vía de escape de los militares y ha estado cerrado durante más de seiscientos años. Es estupendo el trabajo que han conseguido realizar y ahora es un recorrido que merece la pena hacer.

Urbino esuna ciudad que encanta, es tan particular cuando se refieren al Palacio Ducal, hay una frase con la que se reconoce que está uno en Urbino: "No es un palacio, es una ciudad en forma de palacio", un juego de palabras que encaja muy bien con el entorno. El Palacio es ahora sede de la Galería Nacional de Le Marche, con obras de Rafael y Pietro della Francesca entre otros. Es una ocasión única para admirar la pieza del pintor de la Francesca realizada probablemente entre 1468 y 1470. Algo muy, muy especial en Urbino son los Oratori, de no perderse el oratorio de San Giuseppe y el de San Giovanni.

La roca Roveresca en Mondavio Confcommercio

Estos paisajes fueron la inspiración de Piero della Francesca y de Rafael y lo mejor de todo es que existen aún rincones que se conservan exactamente igual con pinturas de los años ‘400.

Es la tierra de Rafael y de Rossini, al que le llamaron el Mozart italiano y esto lo dice todo.

Si viajáis por Pesaro y Urbino este verano, no os perdáis el festival de Rossini, no lo vais a olvidar nunca.

Para completar el viaje, es importante tener en mente que en esta parte de Italia los vinos son muy especiales, le doy algunos nombres: Bianchello del Metauro, Sangiovese dei Colli Pesaresi o el Pergola Rosso. Probar el queso Casciotta di Urbino y el prosciutto di Carpegna y el Olio di Cartoceto, el únicocertificado en la región Marche.

El Itinerario de la Belleza en la provincia de Pesaro y Urbino comprende 21 localidades.

Estoy segura que os sorprenderá.