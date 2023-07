Buen atracón de Picasso desde el Hotel Molina Lario

La ciudad de Málaga rezuma arte y pasión por los cuatro costados, la misma que irradia la obra de Pablo Ruiz Picasso, el genio que cambió la forma de ver el mundo con su obra. Malagueño de nacimiento, la capital de la Costa del Sol homenajea ahora al artista en el año en el que se cumple el 50 aniversario de su muerte ahondando en la magia del mito. Y esa veneración se traduce en conferencias, talleres, exposiciones únicas y un sinfín de planes que convierten a Málaga estos meses en la meca del universo picassiano.

Medio centenar de exposiciones y eventos oficiales hacen de Málaga una cita indiscutible este verano para entender la figura y la obra del artista. Entre tanta oferta, resulta imprescindible, por ejemplo, la exposición «Picasso: materia y cuerpo», la primera gran exposición en España dedicada a su faceta escultórica y ubicada en el Museo Picasso Málaga hasta el 10 de septiembre. Tampoco defrauda « Las edades de Pablo», disponible en el Museo Casa Natal Picasso hasta el 1 de octubre.

Pero más allá del calendario oficial, toda la ciudad se ha volcado en honrar a su hijo más ilustre con propuestas de ocio y gastronomía que aluden a la obra y vida del genio. Es el caso del Hotel Molina Lario, un alojamiento convertido en cita obligada en la ciudad tanto por su privilegiada ubicación (junto a la Catedral de Málaga) como por el alma de su interior, pues regala al viajero una genuina conexión con la ciudad y su energía.

Tour y guiño en Matiz

El hotel cuenta con una propuesta única en homenaje al gran genio. Se trata del Tour Picassiano, un paseo por la ciudad en el que se destacan los episodios más relevantes de la vida del artista en Málaga y cómo la ciudad que le vio nacer influye en su obra.

Además, durante estos meses el restaurante Matiz, icono del Hotel Molina Lario, hace algunos guiños especiales a Picasso, adaptando platos o postres de su menú. Por ejemplo, cuenta con un postre inspirado en el periodo rosa del artista, cuando decidió trasladarse al barrio parisino de Montmartre, sin olvidar el cóctel aperitivo que rinde homenaje al genio jugando con diferentes sabores.

Además, el restaurante Matiz ofrece todos los viernes del mes a partir de las 21h sesiones de jazz con inspiración picassiana, convirtiendo la caída del sol en una experiencia mágica, ya que un trío de jazz interpreta en directo versiones francesas en el patio del restaurante para acompañar las cenas de los comensales.

Hotel Molina Lario es el punto de partida ideal de cualquier visitante para descubrir y ser partícipe del latido urbano de Málaga y de su gente. No en vano, el restaurante Matiz y el rooftop The TOP, abierto todo el año, son el perfecto nexo de unión entre huéspedes, viajeros y autóctonos, ya que regala un ambiente cosmopolita y acogedor en un entorno único. Además, su programa de actividades culturales y de ocio, con Picasso muy presente este año, así como su oferta gastronómica y de coctelería de autor, convierten dichos espacios en el «place to be» imperdible de la ciudad.

La cocina de Matiz, con el chef Pablo Molina y el maître y sumiller Hugo García al frente, destaca por su base tradicional mediterránea malagueña, con producto KM0 y platos con ingredientes autóctonos como los buñuelos de feria con queso de cabra de Ronda, la tabla de presa ibérica de La Dehesa de los Monteros, los raviolis de vieira y gambas con caviar de Riofrío, o la oblea crujiente de tartar de atún rojo, entre otros. Matiz sorprende por los singulares «matices» (como su nombre indica) que definen su gastronomía.

Matiz ha sido elegido como uno de los 100 mejores restaurantes de España, según el ranking de TheFork. Fieles al producto KM0, apuestan por una degustación de vinos D.O. Sierras de Málaga, perfectamente armonizados con sus platos estrella. Uno de ellos, acabado acabado en mesa, el canelón de chivo malagueño gratinado con portobello laminado y su jugo trufado. Pero su cocina evoluciona constantemente convirtiendo el espacio en restaurante y coctelería. Los cócteles –para antes y después de comer o cenar– son ejemplo de creatividad, innovación y elementos sorpresivos. Así, los aperitivos y las sobremesas son un desfile de coloridos combinados con y sin alcohol, que se engloban en una experiencia que prepara el paladar y completa la oferta gastronómica en un ambiente distendido y propicio para compartir.

Restaurante Matiz del Hotel Molina Lario en Málaga Hotel Molina Lario

The Rooftop Bar The TOP

Si Matiz es el restaurante imprescindible en una escapada a Málaga, la terraza The Top, situada en la azotea del hotel, es la visita obligada de cualquier viajero que se precie, pues se trata de un espacio abierto todo el año con vistas privilegiadas a la Catedral y al puerto de Málaga. Su localización lo convierte en un punto de encuentro céntrico para malagueños y visitantes que disfrutan de una coctelería de autor, música en directo los fines de semana y un ambiente animado y agradable.

The TOP acoge durante todo el año múltiples eventos y se vuelca en el talento local con actuaciones de músicos y también de cantantes malagueños, sumergiendo al viajero en un ambiente único, de esos que dejan huella en la memoria y en el paladar, una huella que dejará al visitante con ganas de regresar.