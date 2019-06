Canarias ExpoVida, lugar del nuevo bienestar

A partir de ahora decir Costa de Adeje no es simplemente decir sol y playa asegurados en cualquier época del año. Tampoco es sólo el municipio más conocido de Tenerife. Adeje es mucho más que un tópico, más que el destino ideal para el turismo de masas. Adeje y su costa es en realidad uno de los puntos de referencia en el mundo del Turismo de Salud. Una nueva forma de entender el descanso y el bienestar, en definitiva, una nueva forma de entender la vida y el turismo.

Expovida, el primer paso para iniciar una vida saludable

Con el único fin de dar respuesta a la creciente demanda turística mundial de espacios y destinos tan especializados se crea Expovida. El objetivo no es otro que transformar la zona en un punto de encuentro y promoción para el turismo de salud. No se trata del lugar donde acudir si se tiene un problema de salud o desea tratarse una enfermedad, sino de concienciar y promover que un estilo de vida saludable no sólo es posible, sino práctico, ameno e incluso divertido.

Sin duda alguna, uno de los seis puntos más atractivos de los que conformarán la Expo será el Museo de EVVA. Una figura humana femenina de 1.600 metros cuadrados diseñados como museo interactivo del cuerpo humano, el mayor monumento a nivel mundial de estas características. También habrá otros espacios exclusivos como los centros de innovación de turismo y de salud, así como su palacio de cristal o el Campus University Expovida, punto de encuentro de universidades e instituciones de investigación y desarrollo.

Por eso Expovida, que podrá visitarse en 2022, va dirigido a todo tipo de público, desde personas mayores hasta niños. Pretende abarcar todo el abanico de la sociedad siempre haciendo hincapié en la conciencia de una filosofía de vida. Expovida es un punto de inflexión en la conciencia del turista en su relación con la vida saludable. Se trata de cuidar hasta el más mínimo detalle. Convertir la estancia en una experiencia inolvidable, que todos quieran repetir cada vez que busquen desconectar del estrés y mimar su salud en un lugar y enclave privilegiados.

Una inversión de futuro consolidada

¿Por qué resulta tan atractiva la zona para los inversores? Hablamos de Costa Adeje como un destino consolidado y el más demandado por el sector turístico en las últimas décadas, cuyas infraestructuras se han modernizado –el 75 por ciento de todos los establecimientos se han creado en las últimas dos décadas-. Por eso los inversores se sienten seguros, porque es un destino con solera y credibilidad.

El crecimiento turístico de los últimos años se está viendo incrementado gracias a proyectos como Expovida. De hecho en la zona se han construido importantes hoteles de 4 y 5 estrellas, cuidando hasta el más mínimo detalle y ofreciendo la máxima calidad. Cadenas tan prestigiosas como Sheraton, H10 o Hard Rock, entre otras, ya han llegado para quedarse en Adeje. Saben que esta exposición permanente de turismo y salud es una apuesta segura y se convertirá en un referente nacional e internacional.

Ocean Garden, el sueño que ya es una realidad

Expovida es cada vez menos un sueño y más una realidad. Uno de sus primeros pasos de este gran proyecto se llama Ocean Garden, un centro de negocios ya construido, donde estarán presentes las tres instituciones que dinamizarán la actividad previa a la exposición: La Cámara de Comercio Canarias UE África (referente para empresas europeas que pretenden realizar negocios con África, en especial en los sectores de turismo y salud), el Club Expovida (incluye a todas las instituciones y empresas interesadas en el desarrollo de actividades y networking en torno al turismo de bienestar) y la Fundación Expovida (desempeñará una acción social y divulgativa de de las últimas soluciones relativas a la salud y de la que se beneficiaran diversos colectivos).

De hecho, las tres instituciones, de proyección internacional, ya han comenzado a establecer acuerdos con importantes empresas y organismos, como por ejemplo la Cámara de Comercio EACham, USA-China. Con sede en el sur de Europa, ha establecido recientemente una alianza con Expovida, constituyendo un referente de canalización de negocios en el ámbito de la salud entre China, Europa y África.