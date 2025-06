"Hábitat": un viaje visual al corazón salvaje de China

En plena temporada cultural, el Centro Cultural de China en Madrid abre sus puertas a "Hábitat: Exposición Fotográfica de Animales Salvajes en China", una muestra que reúne lo mejor de la fotografía de naturaleza del país asiático. La exposición, inaugurada el 27 de mayo, estará disponible hasta el 24 de julio como parte de la programación oficial de PhotoEspaña 2025.

Un espectador de la exposición Hábitat Hábitat

El evento inaugural contó con una representación destacada de autoridades culturales y diplomáticas, entre ellas el embajador Yao Jing, el ministro consejero He Yong, la directora del centro Yang Changqing, el comisario de la muestra Han Ke y la directora de PhotoEspaña, María Santoyo. Todos coincidieron en subrayar el valor simbólico de esta propuesta: una alianza entre imagen, conciencia ambiental y diálogo intercultural.

Una naturaleza que interpela y sorprende

China, a menudo vista a través del prisma urbano y tecnológico, se presenta aquí desde otro ángulo. Sus paisajes remotos, desde las cumbres nevadas del oeste hasta los humedales del sur, albergan especies que rara vez traspasan las fronteras del país. El recorrido fotográfico que ofrece Hábitat revela escenas espontáneas, cotidianas y, a la vez, profundamente excepcionales.

Algunos de los protagonistas de estas imágenes apenas son conocidos fuera de su ecosistema. Otros, como el panda gigante, funcionan como emblemas de una biodiversidad en riesgo. En todos los casos, la muestra invita a detenerse y observar, lejos de los ritmos acelerados de lo digital, para reconectar con lo esencial.

Exposición Fotográfica de Animales Salvajes en China Hábitat

“El propósito es compartir con el público español una mirada íntima sobre la fauna de nuestro país, recordar que el planeta es un hogar común y que su cuidado nos involucra a todos”, señala Han Ke, quien ha comisariado esta edición con especial atención a los detalles visuales y narrativos.

Exposición Fotográfica de Animales Salvajes en China Hábitat

Del concepto a la experiencia

La elección del título Hábitat no es casual. La exposición propone una lectura ampliada de este término, no solo como espacio físico, sino como entorno compartido y compromiso colectivo. Es una llamada a considerar los ecosistemas no como algo ajeno, sino como parte de una red que nos incluye.

Esta propuesta llega tras el éxito de la muestra "Momentos", celebrada el año anterior en el mismo centro y en la sede de la ONU Turismo. Si aquella sirvió como carta de presentación, Hábitat consolida una línea de trabajo que combina arte y sensibilización ambiental, dirigida tanto a amantes de la fotografía como al público general.

Una invitación a mirar con calma

Más allá del impacto visual, el recorrido genera una sensación de cercanía. Cada fotografía parece hablarnos al oído, como si la cámara hubiera logrado capturar no solo un gesto animal, sino una emoción. Esa intimidad es lo que convierte a la muestra en una experiencia distinta. No hay dramatismos ni discursos impostados: solo belleza, respeto y una reflexión silenciosa.

Tanto si se visita en solitario como en familia, esta exposición ofrece una ocasión perfecta para explorar la relación entre cultura, medio ambiente y mirada artística. Es también una oportunidad para acercarse a China desde un enfoque poco habitual, con un lenguaje visual que trasciende idiomas.

Dónde y cuándo verla

La exposición puede visitarse en el Centro Cultural de China en Madrid, en la calle General Pardiñas, número 73. Durante junio, el horario es de martes a viernes por la mañana y por la tarde, y los sábados en horario matinal. En julio, el centro abrirá de lunes a viernes, con horario intensivo dividido entre mañana y tarde.

Con una duración de casi dos meses, Hábitat se perfila como una de las propuestas más sugerentes de la agenda madrileña. Un plan diferente, gratuito y cargado de contenido, donde la estética y la ecología se dan la mano sin artificios.