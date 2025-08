"JNcQUOI Avenida", un valor seguro en Lisboa

Cualquier viajero amante de la alta gastronomía que se encuentre en Portugal, y especialmente en Lisboa, sólo con oír la palabra “JNcQUOI” (www.jncquoi.com) sabe perfectamente que se refiere a la excelencia en el mundo de la restauración.

A través de distintas propuestas como Asia (con cuatro tipos de cocinas orientales -india, tailandesa, china y japonesa-), Frou Frou (que ofrece una experiencia gastronómica inmersiva con actuaciones y entretenimiento basaba en los años veinte en China), su espectacular Beach Club en Comporta (situado en una de las líneas de playa ininterrumpida más largas de Europa) o Avenida (en la céntrica “Avenida da Libertade”), lo cierto es que saben sorprender gratamente al comensal.

Respecto a este último, uno de los grandes estandartes del lujo y la alta culinaria en la capital portuguesa, hay que decir que JNcQUOI Avenida es una de esas experiencias que, si es posible, hay que probar.

Entre los números 182 y 184 de esta gran arteria urbana lisboeta (y parte del icónico edificio TIVOLI) encontramos este espacio único y sin igual donde, en una atmosfera contemporánea y sofisticada a la vez, un gran esqueleto de dinosauro en medio del restaurante (convertido ya en su postal icónica) parece vigilar cuanto en su interior acontece.

Ésta es imagen más representativa del restaurante JNarro

Galardonado recientemente con un Sol Repsol y con el chef Filipe Carvalho al mando de estas cocinas, se nos presenta una carta variada, con un producto de altísima calidad, para disfrute y deleite del comensal.

Un escenario cuidado y sin par con agradable música ambiental, un servicio impecable y una decoración estudiada al milímetro son también ingredientes esenciales que nos envuelven en un ambiente elegante y distinguido.

Incluso cuando se ha comido aquí con anterioridad y se conoce su bien ganada fama por experiencia propia, cuando se reserva en un restaurante de estas características hay que dejarse asombrar por el trabajo de estos fogones. Siempre hay algo nuevo que seguro nos deslumbrará.

Con una magnífica selección de vinos en bodega como mejor compañía –con lógico predominio de los de estas tierras y con algunas referencias ciertamente icónicas nivel internacional-, descubrimos una “ementa” que tiene como base de las elaboraciones portuguesas, la cocina internacional y la libertad creativa de su chef Filipe Carvalho.

Todo está estudiado a la perfección para evitar cualquier contratiempo gracias a un insuperable equipo de sala, atento a cualquier circunstancia. Un importante detalle que es de justicia poner de manifiesto.

Seguro que se les hará “la boca agua” si menciono platos como una “salada russa de ventresca em conserva e atum fresco”, una irresistible “paletilha com arroz de forno e grelos”, un “bife de atum rabilho grelhado com arroz de lingueirâo” o una original “tosta mista com ovo estrelado e caviar”.

"Paletilha com arroz de forno e grelos" JNarro

Especialmente original es su particular “tosta” de jamón y queso. Un sencillo plato que adquiere cúspides más altas cuando le unimos un “ovo estrelado” y caviar.

Esta original "tosta" que es un regalo al paladar JNarro

¿Se imaginan un bocadillo de pan brioche relleno bogavante y mayonesa de trufas? Las palabras, en ocasiones, no son suficientes.

Estamos uno de los restaurantes más reconocidos de Lisboa donde, debido al gran poder de atracción entre los amantes del buen comer, es necesario realizar reserva previa.

Así pues, déjense asombrar con este curioso repertorio gastronómico que es su “ementa”. Los mejores productos al servicio del comensal, preparados a la perfección en un ambiente digno del más exigente de los comensales.

¡Cómo no mencionar sus célebres “sobremesas”! Una imponente bandeja de postres es, desde luego, el mejor final para tan formidable comida.

Imposible resistirse a estas dulces tentaciones JNarro

Toda una golosa selección, magistralmente presentada, que invita a elegir alguno de ellos.

Sin duda, la escenografía es insuperable. Tanto que la duda, en este caso, es clara: ¿por qué sólo uno?

La palabra JNcQUOI es la contracción de la conocida expresión francesa «je ne sais quoi», utilizada popularmente para referirnos a la singularidad o particularidad de algo donde, sin embargo, carecemos de palabras para definirlo con precisión. Es como decir que tiene un “no sé qué” que nos atrae, agrada y cautiva.

Sin embargo, en contraposición a su nombre, la base del éxito aquí es conocida y reconocible por el comensal.

Tras sus logros y laureles hay un trabajo meticuloso en sala y cocinas, la elección del mejor producto posible, una selección de vinos de ensueño y la profesionalidad y amabilidad de todos los que conforman este gran equipo llamado JNcQUOI Avenida.