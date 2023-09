Y al lado de la Villa Borghese en el corazón de Roma...buenas vistas y buena gastronomía

Porque es verdad que cuando se viaja a Italia si algo sucede es que se come de cine, bueno depende, porque la oferta es tan enorme que hay que saber. Entre la Ryder Cup y el boom de los nuevos hoteles, Roma, se ha convertido en una locura de nuevas y buenas noticias. Nuevos hoteles, nuevos espacios, nuevas ideas. Imposible descubrir todos de golpe pero por el momento aquí tenemos uno que merece mucho la pena.

Llegas al hotel Sofitel, subes al último piso y conforme te vas acercando a la terraza y ves el paisaje, te quedas boquiabierto porque de repente, Roma está a tus pies. Hay lugares que son más que un hotel, porque su ubicación, para muchos desconocidos aún por estar en las alturas y fuera de las calles del centro de la ciudad eterna, no tiene igual. El barrio Ludovisi- Boncompagni es lo que tiene, solera, buen gusto y unas vistas espectaculares.

Si lo que queréis es ubicarlo es fácil, cuando estéis subiendo la escalinata de la Plaza de España, ir hacia el lado derecho, siempre subiendo y allí, adelante os encontrareis con la Vía Lombarda, el Hotel Sofitel. Entrad, subid y asombraros de lo que os ofrece el restaurante y bar de este espacio increíble.

La directora general Elodie Lacroix, que ha trabajado por años en uno de los hoteles más lujosos de Roma y que ahora está por primera vez al frente de este establecimiento lo dice tal cual:

"Éste es un hogar para jóvenes artistas, en el que nos encanta crear una combinación de diferentes tipos de arte, desde culinario hasta vino, desde fotografía hasta pintura, escultura y más. Y nuestro restaurante Settimo con terraza en la azotea es el lugar perfecto para experimentar y disfrutar de estas formas de arte, también gracias a la espléndida vista de Roma, la ciudad del arte por excelencia".

Elodie es francesa y lleva viviendo en Roma 7 años y trabajando con Sofitel 17 años y recientemente le llamaron de su propia compañía y le dijeron que estaban buscando una mujer para dirigir un hotel más pequeño en comparación a donde estaba trabajando. Ha aceptado feliz este reto. El hotel lo renovaron en el 2019, moderno y con unas vistas impresionantes.

Sus proyectos son varios, quiere dar a conocer la marca. “Este no es un hotel a la francesa, si tiene el “savoir faire francés” pero con cocina italiana y el ambiente italiano” Otra cosa que ha subrayado es algo que siempre es un reto “Que los residentes en Roma entren en tu hotel” Los italianos son como los franceses, tienen curiosidad de probar su gastronomía, de su gastronomía por regiones, y es por eso que el próximo año iniciamos una degustación por regiones, dos meses con la cocina de Sicilia, otros con la de Puglia y mi propósito no es dar a conocer el restaurante como un sitio internacional, sino como un restaurante italiano de alta calidad.” Elodie tiene otro proyecto y es conseguir que se viva el hotel como si no lo fuese “Soy una apasionada del arte y quisiera que mañana fuera aquí la casa de artistas jóvenes, no sólo italianos, sino de otros sitios como hoy tenemos a Gilbert Bages, un artista español que hace fotografías sobre vinos”.

Gilbert tiene una historia preciosa, viene del Penedés, creció rodeado de vinos, de campo, de olores y de sensaciones que sólo viniendo de una familia de viticultores se puede tener una infancia así, pero un buen día decidió que quería aprender otras cosas y se fue a Barcelona a descubrir lo que lleva dentro que es arte puro. Una arte en toda la extensión la palabra porque como él dice “Siempre me parecieron que las imágenes del vino eran estáticas, sin movimiento, sin contar todo lo que los vinos son, sus sensaciones, sus curvas, sus ritmos…”. Gilbert con sus fotografías hace que el vino baile, que hable, que viaje, que se mueva. Las fotografías que cuelgan en los muros del restaurante Settimo de este hotel en Roma son geniales. ¿A quién se le hubiera ocurrido decirle a una chica que caminara encima de botellas de vino? ¿Y os imagináis a una pareja brindando en lo alto en medio de un campo de girasoles? El arte no tiene límites y aquí al vino lo vemos bailar, reír y amar.

Gilbert Bages Alicia Romay

Fotografía de Gilbert Bages Alicia Romay

Y seguimos descubriendo todo lo que este espacio tan especial encierra y que aún estando en uno de los barrios más tradicionales e históricos de Roma, tiene un punto español que nos hace sentirnos en casa. No solo Gilbert con su tan particular arte sobre el mundo del vino ha contribuido a que España esté presente en este hotel con marca francesa y muy romano, al frente del Marketing Digital, se encuentra un madrileño de pro, Pablo de Teresa:“Llevo todo el marketing digital de Sofitel Roma y estamos exactamente a 5 minutos de la Plaza de España, 7 minutos de la Fontana de Trevi y a 10 minutos del Coliseo, por no mencionar un parque que para mí es uno de mis favoritos que es La Villa Borghese, uno de los pulmones de la ciudad y una de las zonas más tranquilas “ afirma “ Y si me preguntas en donde estamos te digo que: estamos en el centro de Roma, en la zona más tranquila del centro de Roma” y sobre la oferta gastronómica del hotel que me cuentas “ Sofitel, no solamente como marca, dentro de la categoría lujo es ese gusto refinado que tiene la parte francesa, mezclado con ese carpediem romano y esa forma de entender la vida, que es La Dolce Vita, que representa todo a nivel culinario en la comida y la bebida y aquí lo tenemos en nuestro restaurante Settimo que se encuentra en el último piso de nuestro hotel. Tenemos la fortuna de que como estamos en esta zona tranquila de Roma y tenemos una terraza que da de cara a la Basilica de San Pedro con el parque al lado, tenemos una de las terrazas más recogidas y a su vez escondidas, con una de las mejores vistas, completando con la decoración que te acoge y con tradición culinaria que hace referencia a los platos tradicionales romanos mezclado con un punto de innovación y evolución gastronómica que combina esos detalles modernos con esa tradición romana en una oferta gastronómica única con una carta de vinos muy especial con el vino , por ejemplo ….bueno ¡¡los mejores!!

El venir a Roma y descubrir uno de los rincones más escondidos, con punto francés adaptado a la romana y encima con pinceladas de arte español es emocionante.