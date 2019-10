Objetivo La India: encontré mi patria lejos de casa

Yo también quise adentrarme en esta faceta turística que tanto gusta, y como Filipinas me pillaba cerca, no me lo pensé demasiado y alquilé un AirbNb en la isla de Palawan , que se dice es una de la más turísticas del país. Sin embargo, tomé precauciones. En vez de buscar mi alojamiento en la zona norte de la isla, cerca del Nido (una hermosísima playa con espectaculares puestas de sol y asediada por resorts, que con solo teclear su nombre en Google obtendremos cuanta información deseemos sobre ella), miré más al sur, cerca de la pequeña ciudad de Narra. Si me disponía ir al paraíso, no estaba dispuesto a permitir que las sombrillas me lo taparan .

Encontré el paraíso en Surya Beach, vacío de ruidos innecesarios. Esta es una playa muy pequeña, a la que tuve que acceder tras conducir dos horas por carretera y otros treinta minutos por un camino de barro maquiavélico. Botando entre los charcos con cuidado de no desmadejar mi pequeño Toyota, flanqueándome campos de arroz inundados, serpenteando y derrapando para no impactar contra los somnolientos búfalos de agua, experimenté un agradable flashback del Mongol Rally, y casi podía escuchar a Pacho murmurar: Alfonso, la Merche no es de goma... cuida más la suspensión. Encontré el paraíso vacío. Al final del camino se abalanzaba la playa y junto a ella dos bungalows, tres perros y una hamaca atada entre dos palmeras. Nada más. Casi no había ni viento, casi ni existía el mar. El mar era todo, tanto que desaparecía bajo sus propias olas, inundando la arena blanca con su presencia, troceando y escupiendo los corales a mis pies. Sin creérmelo del todo, me acerqué a la orilla seguido de cerca por los hocicos desconfiados de los perros. La espuma estallando en la arena recordaba a las nubes una tarde de verano, nerviosos cangrejos ermitaño cavaban sus guaridas cerca del agua, como sacerdotes del dios azul. Aquellos perros no guardaban dos bungalows desconocidos. Eran como las tres cabezas del Cancerbero, vigilando feroces una tierra que no debería ser pisada por nosotros los mortales.

Claro que no pasé una semana sin salir del paraíso. Me habría cansado de él antes de que pasasen tres días. El paraíso es demasiado callado para quien acostumbra a zambullirse diariamente en lo desconocido, y debo reconocer que para cuando regresé a Manila, una parte de mí deseaba muy profundamente prenderlo fuego. El sol subía y luego bajaba, las palmeras se balanceaban. Sí, sí, muy bonito. Pero había una isla por investigar.

Armado con una espantosa gorra morada que compré en Uzbekistán y la batería de mi cámara cargada, planeé una serie de incursiones por el selvático territorio de Palawan. La isla es de un tamaño considerable, era imposible investigarla entera, así que centré mis esfuerzos en la zona sur. El agradable desconocido. Traqueteé mi cochecito por caminos de tierra y zonas que no salieran en los mapas, cuidándome mucho de encontrarme con ningún europeo que mitigase mi sensación de aventura. Y lo logré: pasé una semana en Palawan, isla turística de Filipinas por excelencia, si ver un solo europeo. Fue todo un logro.

En una esquina de esta maravillosa isla encontré un resort descomunal, regentado por una mujer muy animada llamada May, que en tiempos más jóvenes había trabajado para una compañía petrolera. Luego ahorró y decidió abrir un resort en Palawan. Su único error fue comprar el terreno antes siquiera de visitarlo, en la zona sur de la isla, entonces era bastante habitual que estuviese completamente vacío. Cuando lo encontré, girando aleatoriamente por las curvas de carretera, caía una lluvia fina y desganada, atrancándose en los trozos de pintura descolorida de sus tejados, cayendo, gota a gota, en un suelo abandonado. Entré dudando si se trataba de una propiedad privada o un hotel, y May se lanzó a mis brazos ofreciéndome habitación y almuerzo. Acepté solo el almuerzo, un pescado con salsa agridulce acompañado por arroz frito y, probablemente, el mejor pescado con salsa agridulce acompañado por arroz frito que haya probado nunca. O vaya a probar. May se sirvió una cerveza y se sentó a charlar conmigo mientras devoraba mi plato. Hablamos de todo un poco, su vida, la brevedad de la mía, los errores, remedios naturales para curar el dengue (beber mucha agua)... y cuando me fui a despedir, insistió en reabastecer mi botiquín de medicinas, regalándome ibuprofenos para tumbar un elefante. Por si acaso no te basta con beber mucha agua, dijo acompañándome al coche bajo su paraguas.