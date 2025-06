El actor de 'Smallville', Michael Rosenbaum, comenta su posible participación en el DCEU

Desde que se produjo la confirmación de que James Gunn iba a ser el máximo responsable creativo del DCEU, el entusiasmo entre el público se hizo más evidente. Asimismo, el anuncio de que James Gunn no solo asumiría el control del reinicio, sino que también dirigiría una película de Superman, fue lo que llevó a los espectadores a especular sobre el papel que podrían tener sus socios habituales.

El ejemplo más claro es el de su hermano, Sean Gunn, quien interpreta a Maxwell Lord. Nathan Fillion será el responsable de dar vida a Guy Gardner. Por último, Alan Tudyk y Michael Rooker prestarán sus voces a los robots que se encuentran en la Fortaleza de la Soledad de Superman. Sin embargo, existe un miembro del círculo cercano de James Gunn, conocido también por tener vínculos con DC, que aún no se ha unido a la franquicia.

James Gunn y su círculo habitual

Michael Rosenbaum interpretó a Lex Luthor en Smallville durante siete temporadas. Lo cierto es que el actor también es muy amigo de James Gunn, e incluso apareció como Martinex en la trilogía de Guardianes de la Galaxia que formó parte de Marvel Studios. Es evidente que los espectadores creían que podría tener cabida en un proyecto como Superman.

En una reciente aparición en la Fan Expo Dallas, Michael Rosenbaum habló sobre el hecho de tener un papel en el DCEU e incluso reveló que podría prestar su voz para la película. Así se explicaba.

"No lo sé. James Gunn me pidió que hiciera algo divertido, así que tengo un par de diálogos que doblo. Es gracioso, en cierto modo... En fin, no había nada en esta, pero creo que podría meterme en una película o algo así. Es considerado, así que espero que eso suceda. La película va a ser genial. ¡Se estrena el día de mi cumpleaños!"

La realidad es que Michael Rosenbaum ya había hablado en el pasado sobre la posibilidad de aparecer en un proyecto del DCEU. Aunque en aquel momento no había planes para que apareciera en Superman, o no pudo revelarlos públicamente, la estrella siempre mantuvo la puerta abierta. "Siempre estoy dispuesto a aceptar un reto", explicó. Si finalmente se une al reinicio de DC, es una cuestión que podría resolverse en los próximos meses.