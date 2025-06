Las declaraciones de Sergio Ramos sobre Cataluña que nadie recuerda: "Lo más idóneo sería..."

Sergio Ramos es y seguirá siendo uno de los principales referentes españoles en el mundo del fútbol. Todo esto se ha debido a sus dotes en el terreno de juego, los cuales se han visto reflejados en sus innumerables títulos y también, en parte, por su capacidad de liderazgo. Fue capitán del Real Madrid desde la temporada 15-16 y también de la Selección Española hasta el momento en el que dejó de ser convocado para defender los colores de nuestro país. En su actualidad deportiva, juega para el Club de Fútbol Monterrey, conjunto mexicano que también disputará el Mundial de Clubes 2025.

Al igual que Gerard Piqué, por ejemplo, Sergio Ramos siempre ha sido una figura muy polarizada, tanto en el fútbol como en los aspectos políticos. Este defensa central es una persona muy patriótica, y así lo ha revelado en alguna ocasión en diferentes ruedas de prensa. Esa mezcla entre un carácter competitivo, vínculos con sentimientos nacionalistas y decisiones personales de todo tipo han hecho que Ramos sea noticia en varias ocasiones y que se opine sobre todo lo que haga o diga.

El Monterrey buscará protagonismo en el Mundial, confiado en el liderazgo de Sergio Ramos Miguel Sierra Agencia EFE

Pilar Rubio reveló a quién vota Sergio Ramos

Nunca lo ha ocultado, siempre ha mostrado con naturalidad que se ha "criado en un país en el que siempre he visto patriotismo y ganas de mejorar", por lo que se considera también una persona optimista a la que le van a salir bien las cosas si persigue ese afán de superación. Además, al ser un personaje público al que se le relaciona con esos sentimientos patrióticos y por diferenciarse, indudablemente, como un claro ejemplo de español triunfador (1 Mundial, 2 Eurocopas y 4 Champions), también tiene el rechazo de gran parte de la audiencia que no comparte su relato, ya sea por el fútbol o por ideas diferentes a las suyas.

Este debate también se intensificó cuando su actual pareja, Pilar Rubio, reveló accidentalmente en redes sociales cuál era el partido político al que votaba su marido. La presentadora y modelo española subió un video a Instagram en el que se grababa a ella misma junto con Sergio Ramos diciendo lo siguiente: "Hoy toca votar OTRA VEZ... Hemos cogido TODAS las papeletas, de TODOS los partidos y después nos hemos metido en la cabina para meter en los sobres nuestra elección". La papeleta que se le veía al jugador en las manos era la del Partido Popular.

"Me preocupa que el himno no tenga letra"

No obstante, Ramos es tajante con la política y el mundo del fútbol. "No mezclaría deporte y política, creo que es lo más idóneo", explica. Además, siguiendo con el hilo de la Selección Española, el futbolista tiene clara cuál es su preocupación con respecto al himno nacional. "Me preocupa más como español que el himno nacional no tenga letra antes que la situación de Cataluña", indica. Sus ganas son evidentes, ya que él prefiere poder cantar una letra mirando hacia arriba y ser "la envidia sana de otras selecciones".

En la temporada 17-18, el Real Madrid tuvo que enfrentarse al Girona en Montilivi, estadio en el que el que era el actual capitán del Madrid vio "casi las mismas banderas de España que otras". Ramos, que nació en Camas, Sevilla, ejemplificó que todas las banderas pueden estar presentes en los estadios siempre que sean respetadas. "Es como si voy a Sevilla y veo una bandera de Andalucía. Mientras exista ese respeto no hay problema", argumentó.

"Me cuesta creer que sean mayoría los independentistas"

Cuando ha sido preguntado por Cataluña y su situación en cuanto al tema de la independencia se refiere, mantienen una posición clara que tanto define a los futbolistas: el trabajo colectivo y en equipo. A Ramos le "duele la imagen de España como país a nivel mundial como español que soy. No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Yo creo que juntos somos más fuertes".

De hecho, "me cuesta creer que sean mayoría los independentistas, pero son suposiciones". En la época dorada de la Selección Española, uno de los titulares era Gerard Piqué, antiguo jugador y capitán del FC Barcelona que ha sido acusado de ser independentista. Cuando Ramos fue preguntado sobre la relación que mantiene con el actual presidente de la Kings League expresó que "nos respetábamos porque nos tocaba jugar juntos y sabíamos que juntos hacíamos una de las mejores parejas de centrales del mundo".

La Guardia Civil hoy en el entrenamiento de la selección española de fútbol en Las Rozas larazon

Al referirse al propio Piqué y los pitidos de la afición durante los partidos, declaró que le "duele que piten a la selección. Me gusta disfrutar del escenario". Explica que, en este tipo de casos, hay que ser conscientes que cada acto que hacemos. Ramos es tajante: "Piqué siempre ha tenido un comportamiento ejemplar a pesar de lo que pueda pensar".