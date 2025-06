La anécdota de Auronplay sobre la reforma de su casa: "No suelo contar mi vida privada, pero esto os lo tengo que contar"

Los usuarios que siguen de cerca el contenido de Auronplay se habrán dado cuenta de que el catalán lleva un par de días realizando directos desde una habitación que no es a la que había acostumbrado a su audiencia desde hace ya unos cuantos años.

Esto, que provocó bastantes críticas por su nuevo setup, se debe a que el streamerestá reformando su casa habitual después de haberse decidido a comprarla tras haberla tenido alquilada durante años.

Esta situación, que a priori no tiene nada de especial, ha terminado desembocando en una curiosa y divertida anécdota que ha llevado a Auronplay a saltarse su norma de no hablar de su vida privada, reconociendo que no podía callarse esto y que quería ver la reacción de su chat al escuchar la historia.

La referencia del jefe de obra de la reforma de Auronplay al crear su grupo de WhatsApp

El usuario de TikTok wandoy_ ha recogido en un clip estas palabras del creador de contenido, que empezó confesando: “No suelo contar mi vida privada, pero esto os lo tengo que contar".

El streamer explicó que había estado recientemente con el jefe de obra, que había ido a visitar la otra casa para hablar de los cambios que se van a hacer. Para que Auronplay pueda compartir con él todas las ideas de decoración que le vaya surgiendo, el profesional le ofreció crear un grupo de WhatsApp, algo a lo que el creador de contenido accedió sin problemas.

Sin embargo, su sorpresa llegó cuando vio el nombre que había elegido el jefe de obra: “¿Sabéis cómo se llama el grupo? Abduzcan. Me he quedado parado. Es un señor de 70 años, la verdad. Trajeado, un tío serio, no me ha dicho absolutamente nada, y de repente hace un grupo que se llama abduzcan”.

Muchos señalan que probablemente esta persona tenga un hijo que sí conozca a Auronplay y su contenido y haya decidido colocar esa referencia en el nombre del grupo, pero lo que es innegable es que el streamer se quedó tan sorprendido como divertido con el guiño.