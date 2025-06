Auronplay y las críticas que ha recibido por su nuevo setup

La evolución del mundo de la creación de contenido ha provocado que el sector se profesionalice hasta niveles que muy pocos podían esperar hace unos años. Una de las consecuencias de esto es que las habitaciones de los streamers ya estén más cerca de ser un miniestudio de cine que un dormitorio o un despacho convencional.

Esto se agrava en el caso de los creadores más populares, teniendo ya por defecto unas expectativas que, si no se cumplen, llegan incluso a generar críticas.

Esto es lo que le ha sucedido a Auronplay, quien recientemente ha hablado del conflicto entre Trump y Elon Musk, con su nuevo setup. El creador de contenido ha recibido multitud de reproches por el aspecto que presenta, aunque ha adelantado que no piensa poner más decoración.

El nuevo setup que le ha costado varias críticas a Auronplay

El creador de contenido anunció hace ya un tiempo que pasará unas cuantas semanas en una casa diferente a la que estamos acostumbrados a ver. El streamer ha comprado la vivienda en la que lleva un tiempo viviendo y va a realizar reformas, por lo que se ha tenido que mudar temporalmente.

Ante esta situación, Auronplay ha apostado por llevarse lo menos posible a este nuevo piso, mostrando un setup mucho más pobre de decoración que el anterior, algo que ha insistido en que no va a cambiar.

“He puesto estos dos muñecos con una estantería que no es mía, estaba en el garaje. No voy a poner nada más, no he traído ni las placas de Twitch, no he traído nada, está en la otra casa todo”, explicó el creador de contenido antes de asegurar que se niega a añadir más detalles al setup.

Lo cierto es que la mayoría de las criticas han llegado con un tono de broma, pero no deja de resultar llamativo que uno de los streamers más grandes vaya a realizar directos en una habitación tan alejada de lo habitual.