Para mí, arrasa a 'Los anillos de poder' y es una de las mejores películas de fantasía de la historia

Aunque Los anillos de poder tenía todo para lograr un éxito histórico, una producción millonaria y el peso de uno de los universos más queridos del cine y la literatura fantástica, lo cierto es que no terminó de convencer a todos los fans del género ni de este mundo. Entre las críticas destacaron su ritmo irregular, sus tramas dispersas y la falta de épica que había caracterizado las películas. Estos reproches hicieron que muchos cerrasen la puerta a la serie y buscasen alternativas que ofrecieran una experiencia más redonda y emocionante.

Y es ahí donde entra una película que, aunque recibió críticas tibias en su momento, ha ido ganando valor con el tiempo, demostrando que no necesita decenas de capítulos para atraparte. Esta es una historia de fantasía clásica, con conflictos morales, magia y guerra a gran escala que muchos ya conocen gracias a la importancia de esta franquicia en los videojuegos.

Warcraft: El origen, una historia de fantasía que merece mucho más reconocimiento

Basada en el universo del popularísimo juego World of Warcraft, esta película dirigida por Duncan Jones ofrece una adaptación realmente fiel y representa a la perfección los primeros conflictos entre humanos y orcos dentro de este universo. La trama sabe huir de los roles de "buenos y malos" y presenta a cada una de las facciones con sus propias motivaciones, sus códigos de honor y sus dilemas morales, consiguiendo aportar más profundidad a su historia y no reducirla a un enfrentamiento bélico de ejércitos sin rostro.

Uno de los mayores aciertos de Warcraft: El origen es su capacidad para construir un mundo vasto y coherente en poco tiempo, algo que hereda, como es lógico, del trabajo narrativo que se ha realizado en el juego durante años. El presentar un universo sofisticado y construido con mucha coherencia se aprecia en las ciudades humanas, las fortalezas orcas y en los magos, los clanes y los traidores.

Además, desde el punto de vista de los efectos digitales, aunque ya casi ha pasado una década desde que se lanzó, estos mantienen un gran nivel, con una personalidad propia que se aleja de manera deliberada del estilo genérico que muchas superproducciones tenían en ese momento y que se mantiene hoy en día.

Por otro lado, uno de los logros más destacables de la película es el hecho de ser accesible para quienes no conocen el juego y, al mismo tiempo, ser muy disfrutable para los que han crecido con él. Si a esto le sumamos sus grandes momentos de acción, el lore que no podía faltar y una épica que se siente auténtica, nos queda una película que muy posiblemente en su día no se valoró como se debía por culpa de las altísimas expectativas que había con ella.

Warcraft: El origenestá disponible actualmente en Netflix y se presenta como una opción muy atractiva si te gustan las historias de mundos fantásticos, conflictos entre diferentes seres y batallas con motivos reales.