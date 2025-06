No la conoces, pero es la mejor película de Steven Seagal: más valorada que Alerta Máxima

Entre los nombres de actores que se consagraron como grandes estrellas en la década de los 90, probablemente Steven Seagal sea uno de los hombres que más alto llegó durante aquellos años en los que se iba al cine a ver acción a raudales. Aunque puede que una de sus películas más populares siga siendo Alerta Máxima, lo cierto es que la mayoría desprestigian otra cinta en la que participó rodeado por un reparto estelar y que, para muchos, está todavía por encima gracias a contar con una historia mucho más ambiciosa.

Y es que, aunque no sea la típica cinta que se menciona en primer lugar cuando se habla de Seagal, esta película tiene algo que Alerta Máxima no pudo alcanzar: un ritmo increíble desde el minuto uno y la sensación de que el desenlace pende de un hilo constantemente. Una joya oculta que no todo el mundo ha visto, pero que merece mucho más reconocimiento del que tiene.

Una película de acción con Seagal, Kurt Russell y un avión en peligro

Lanzada en 1996, Decisión Crítica (Executive Decision) es uno de esos thrillers de acción que consigue que no quieras ni pestañear. El inicio de la historia lo marca el secuestro de un avión comercial a manos de un grupo terrorista, una situación que obliga al gobierno a tomar medidas drásticas. Su decisión para intentar poner a todos a salvo es enviar a un equipo de élite que debe infiltrarse en el avión en pleno vuelo y neutralizar la amenaza. Entre ellos está Seagal, aunque es posible que no como te lo imaginas.

Esta es una de las pocas películas donde el propio Steven Seagal rompe con su rol habitual, dejando su papel protagonista a un joven Kurt Russel que derrocha carisma, pero siendo igual de clave para la trama. De hecho, su aparición ha sido considerada por muchos fans como una de las más impactantes de su carrera.

En esta película la tensión es constante, los giros son muy efectivos sorprendiéndote, pero sin perder el hilo de la narrativa, y no se queda solo en la acción pura y dura, con este equipo de élite tomando decisiones tácticas que aportan mucho más realismo a la trama. A diferencia de otras cintas menos "sólidas" del género, aquí sí hay un equilibrio muy trabajado entre espectáculo y realidad, una decisión gracias a la cual Decisión Críticaha envejecido mucho mejor que otras películas de su quinta, sintiéndose más contemporánea.

Actualmente Decisión Crítica está disponible en SkyShowtime y no solo es una de las películas mejor valoradas de Steven Seagal, incluso por encima de Alerta Máxima, sino que encima te ayudará a comprobar que el actor estadounidense es muchísimo más versátil de lo que podrías imaginar.