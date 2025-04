La controvertida 'Rebel Moon' de Zack Snyder tendrá una precuela, pero no como esperas

La franquicia de Rebel Moon de Zack Snyder continúa expandiéndose con una nueva precuela. Pero si esperabas que fuese con una nueva película o serie de televisión, puede que no sean buenas noticias para ti. Se ha confirmado que esta precuela se presentará en formato de cómic. También se sabe que estará relacionado con el personaje que interpreta Doona Bae, Nemesis.

Es cierto que las películas de Netfix no consiguieron conectar con la mayoría del público, por lo que no consiguieron tener el impacto esperado. Pero eso no ha evitado que la franquicia se esté expandiendo a nuevos frentes como los videojuegos, podcasts o proyectos de animación. Mientras los espectadores esperan nuevas noticias sobre la tercera película de Rebel Moon, un cómic precuela se centrará en la historia de Nemesis, la cual no se ha explorado en profundidad.

Rebel Moon sigue creciendo más allá del cine

Titulada como Rebel Moon: Nemesis, la serie de cómics será publicada por Titan Comics. También se ha confirmado que se tratará de una serie limitada de cuatro números que estará realizada por la escritora Gail Simone y el artista Federico Bertoni. Si el cómic acaba siendo lo suficientemente bueno, es posible que pueda llenar de alguna forma ese vacío que sienten los espectadores que esperan noticias sobre el desarrollo de Rebel Moon 3.

Esto fue lo que dijo Gail Simone sobre la serie de cómics vinculada a Rebel Moon:

"De alguna manera, siento que esta historia estaba casi destinada a suceder. Disfruté muchísimo viendo Rebel Moon, así que de inmediato me concentré en Némesis. Me enamoré por completo y quise escribir sobre ella algún día. Alguien me escuchó porque recibí el mensaje de que Zack Snyder quería hablar conmigo sobre escribir ese mismo personaje. ¿Quién soy yo para discutir con el destino?"

Este es el segundo cómic a modo de precuela relacionado con Rebel Moon que es publicado por Titan Comics. De hecho, Zack Snyder estuvo involucrado en Rebel Moon: House of the Bloodaxe, cuyos eventos transcurren cinco años antes de lo que se vio en la primera película. El lanzamiento de Rebel Moon: Nemesisse espera para el 16 de julio.