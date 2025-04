Deadpool desbloquea una impactante nueva forma Hulk que nadie esperaba

El asesino más conocido de Marvel, Deadpool, ha vuelto a lo grande con una nueva aventura por el multiverso que él mismo se va a encargar de protagonizar. Mientras esta curiosa versión de Wade Wilson se enfrenta a las mayores amenazas conocidas, Marvel confirma que tendrá que enfrentarse a Hulk Rojo. Sin embargo, la editorial pretende mostrar un combate parejo al administrarle a Deadpooluna dosis de radiación gamma.

A pesar de este incremento de poder, Wade Wilson va a tener dificultades para mantener a Hulk a raya. La última serie de cómics de Deadpool ya mostró cómo quedó aislado al no quedar ningún personaje al que poder matar. Esa situación cambia drásticamente cuando una mujer que salta de un multiverso a otro recluta a Deadpool para enfrentarse a los mayores villanos de Marvel.

Deadpool tendrá una lucha épica en Marvel

La portada del tercer número de la serie deja claro que Deadpool tendrá que transformarse en Hulk cuando se enfrente a uno de los mayores terrores de Marvel: Hulk Rojo. Sin embargo, por mucho que Wade Wilson se esfuerce en intentar lo imposible, no puede matar a lo que es inmortal.

La respuesta corta a la pregunta de si Deadpool puede matar a Hulk Rojo es que no. Si bien es cierto que esta variante de Deadpool ya ha puesto fin a la vida de varios personajes muy fuertes, Hulk es un ser completamente distinto. Si se sigue la estela de lo que se presentó en la serie de cómics de Hulk Inmortal, descubrimos que las diferentes variantes de Hulk son mutantes gamma de Marvel que funcionan como avatares de The One Above All.

Deadpool tendrá un enfrentamiento contra Hulk en el Universo Marvel Marvel

Este ser primordial ocupa el papel de ejecutor del caos y la destrucción en el multiverso. Por ese motivo, Deadpool posiblemente no tenga ninguna oportunidad de matar a Hulk Rojo de forma permanente. En cualquier caso, si este Hulk Rojo posee la misma conexión gamma que los Hulks que se encuentran en el canon principal, prácticamente no existe ninguna posibilidad de que Deadpool mate a Thunderbolt Ross.

El cómic Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time #3 estará disponible el 11 de junio.