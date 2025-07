El director de 'Resident Evil' advierte que el reinicio tomará un rumbo distinto al de los videojuegos

Ya se confirmó el desarrollo de un nuevo reinicio de Resident Evil. Aunque muchos seguidores de la franquicia están emocionados por lo que podrían llegar a ver en la gran pantalla, el director del proyecto ha reconocido que la próxima película se distanciará de los videojuegos. Con el paso de los años, la franquicia de Resident Evil se ha vuelto muy popular, y aunque ya se ha adaptado al cine varias veces, Hollywood pronto le dará otra oportunidad.

El director de Barbarian, Zach Cregger, será el encargado de escribir y dirigir el próximo reinicio de Resident Evil. Sin embargo, pese a que es un gran conocedor de la saga de terror, Zack Cregger ha confirmado que no pretende ser completamente fiel a la historia de los videojuegos. Por lo tanto, los seguidores de Resident Evil pueden esperar grandes cambios cuando finalmente se estrene la película.

Zach Cregger es el elegido para revivir la franquicia

Aunque esta confirmación sugiere que el reinicio será muy diferente de la saga original, los cambios no deberían afectar al tono de la franquicia. Según parece, Zach Cregger aún quiere que la película se sienta "fiel a la experiencia que se obtiene al jugar". Y es que el director ya es consciente de que cualquier cambio significa que, haga lo que haga, la gente pedirá explicaciones. Estas fueron sus declaraciones:

"Soy un gran seguidor de Resident Evil. Los he jugado todos. No sé cuántas veces he jugado Resident Evil 4. No pretendo ser completamente fiel a la historia de los juegos, ya que intento contar algo que se sienta auténtico con la experiencia que se vive al jugarlos. No creo estar rompiendo ninguna regla importante. Sé que estaré contento con la película, y espero que otros también".

La realidad es que los cambios siempre asustan cuando se trata de franquicias tan icónicas. La apuesta tan personal de Zack Cregger solo provoca que los seguidores de Resident Evil duden en entusiasmarse con la película. Sin embargo, la historia de Resident Evil ha demostrado ser muy compleja en cada entrega. En lugar de profundizar en la trama que se ha desarrollado en los videojuegos, parece que el director quiere empezar por lo básico.