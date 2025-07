Si esperas un remake del primer Resident Evil, hay muy malas noticias para ti

Resident Evil se ha convertido con el paso de los años en una de las sagas referentes en el género de acción y terror. La franquicia de Capcom no para de crecer y ya está lista para el lanzamiento de Resident Evil Requiem, la novena entrega numerada, en los primeros compases de 2026. Sin embargo, la estrategia de lanzar remakes de las primeras entregas también ha funcionado realmente bien en los últimos años, por lo que la compañía japonesa no tiene intención de abandonar esta dinámica.

No obstante, uno de los juegos más deseados por parte de la comunidad de Resident Evil no parece estar entre los planes de la compañía en estos momentos. De este modo, la primera entrega de la saga, Resident Evil 1, el título que lo comenzó todo, no tendría previsto su regreso a corto plazo. Aunque los filtradores habituales de la saga creen que sucederá en algún momento, ahora mismo no estaría sobre la mesa por parte de Capcom, de modo que tocará seguir esperando.

Capcom apuesta por los remakes de Resident Evil 0 y Code Veronica

El encargado de dar estas malas noticias para los seguidores de la primera entrega de Resident Evil ha sido el filtrador más fiable de la saga, Dusk Golem, quien asegura que en estos momentos Capcom continúa explorando la estrategia de remakes para la franquicia, aunque con dos títulos concretos. "Hasta donde sé y la última vez que escuché, por el momento no. Los próximos remakes principales que deberían llegar son Resident Evil Zero y Code Veronica. Sí creo que un nuevo remake de Resident Evil 1 ocurrirá eventualmente, solo que no es lo que llegará en los próximos años y, hasta donde sé, actualmente no está en desarrollo", menciona en sus redes sociales.

Por lo tanto, habrá que seguir esperando para conocer cuáles son los planes futuros de Capcom a este respecto. La única certeza por el momento es que Resident Evil Requiem estará disponible el próximo 27 de febrero de 2026 en las consolas de nueva generación y PC.