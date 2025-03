Doctor Doom confirma un cambio importante sobre los 4 Fantásticos de Marvel

El evento reciente de Marvel Comics titulado One World Under Doom ha mostrado cómo Doctor Doom ha tenido un éxito total en su plan por apoderarse del mundo. Los líderes del mundo han cedido al control de Victor von Doom, y el mundo se ha convertido en parte del reino de Latveria. En este sentido, Doctor Doom pareció comenzar con buen pie, diciéndoles a los países de todo el mundo que tendrían que tener en mente el hecho de darle a su gente atención médica y educación.

Aunque es cierto que pueda parecer algo sorprendente, Doctor Doom sí que parecía hablar en serio sobre los planes que tenía para mejorar la situación global del planeta. Por supuesto, eso no evita que equipos importantes como los 4 Fantásticos y los Vengadores no crean que lo que Doctor Doom está haciendo en One World Under Doom sea de ninguna manera altruista.

Doctor Doom siempre ha sido la némesis principal de los 4 Fantásticos

Este planteamiento es lo que acaba conduciendo a One World Under Doom #2, un número en el que los 4 Fantásticos tratan de encontrar una manera de mostrarle al mundo que Doctor Doom es el monstruo que conocen. Esa idea es la que los lleva a realizar un ataque sorpresa sobre Victor von Doom más tarde. A pesar de ello, esta no es la primera vez que los 4 Fantásticos y los Vengadores intentan hacer quedar mal a Doctor Doom desde que consiguió tomar el trono del mundo. De hecho, Marvel confirma que el villano ya está listo para enfrentarlos.

Él mismo es el que los confronta contra un grupo de civiles que juraron proteger, e incluso le hace saber a la Mujer Invisible que si intenta destruir sus armas, estas explotarán y los matarán al instante. El equipo de los 4 Fantásticos se rinde, pero Victor von Doom confirma que aún no había terminado con ellos. Él mismo es quien se centra en la Cosa y decide hacer algo que Reed Richards nunca ha podido hacer.

Doctor Doom cura a Ben Grimm en One World Under Doom Marvel

Marvel sugiere que este podría ser el verdadero propósito que explica todo lo que Doctor Doom ha estado haciendo recientemente. Es bien sabido que el equipo de los 4 Fantásticos obtuvo sus poderes por un accidente con la radiación cósmica. Y es que la persona que salió peor parada de todo esto fue Ben Grimm, quien se transformó en un monstruo rocoso. El propio Reed Richards le prometió que encontraría la manera de curarlo, pero nunca cumplió lo que dijo.

Ahora, Marvel confirma que Ben Grimm ha conseguido superar esa maldición. Doctor Doom quiere que el mundo sepa lo inteligente que es, y sus acciones en One World Under Doom parecen las de alguien que intenta demostrar algo. Por eso, el hecho de que Victor von Doom esté dispuesto a curar a la Cosa solo hace que Reed Richards quede francamente mal.

El cómic One World Under Doom #2 ya está disponible.