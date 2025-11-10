Elle Fanning comparte una importante actualización de la esperada precuela de 'Los Juegos del Hambre'

La próxima precuela de la franquicia narrará la historia del joven Haymitch Abernathy durante los 50º Juegos del Hambre. El reparto incluye figuras de lo más destacadas con nombres como Joseph Zada, Mckenna Grace, Elle Fanning, Billy Porter, Glenn Close o Ralph Fiennes, entre muchos otros miembros clave. También está confirmado que será dirigida por Francis Lawrence, que ya es veterano de la franquicia, y cuenta con un guion de Billy Ray, escritor nominado al Oscar.

Ambientada casi 25 años antes de los sucesos de Los Juegos del Hambre, esta producción sirve como precuela de la tetralogía principal y como secuela de la última película que llegó a los cines. Por ese motivo, presenta versiones jóvenes de muchos personajes adultos que formaron parte de la franquicia. Entre ellos se encuentra Effie Trinket, que será interpretada por Elle Fanning en Amanecer en la Cosecha.

Francis Lawrence repite al mando de la franquicia

Aunque el estreno en cines aún está lejos, Elle Fanning compartió recientemente una emocionante noticia. "Ya terminé de filmarla, así que eso está listo", reveló al respecto del final del rodaje. Eso sí, la producción del filme aún no ha concluido, pero se espera que llegue a su cénit a lo largo de este mismo mes. Como personaje, Effie Trinket es conocida por su estilo excéntrico, un reflejo de su condición de ciudadana del Capitolio.

Por otro lado, Elle Fanning puso en valor las películas anteriores y la interpretación que se hizo de Effie. "Me encantó lo que hizo Elizabeth Banks. ¡La admiro muchísimo!", contaba la actriz de Predator: Badlands. También confesaba que esperaba poder enorgullecer a los seguidores de la franquicia, calificando la producción de "divertida".

Dicho esto, Elle Fanning no es la única integrante del reparto que ha hablado sobre la esperadísima precuela. Mckenna Grace compartió su opinión al sugerir que siempre "quieres dar lo mejor de ti para que los seguidores lo vean todo". También hacer todo lo que desean. Aunque se desconocen muchos detalles sobre la cinta, algunos miembros del elenco han manifestado su deseo de complacer al público. Esta próxima entrega se estrenará en 2026.