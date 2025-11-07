'Predator (Badlands)': El alienígena rejuvenece ★★★

Yo no sé a ustedes, pero, cuando vi por primera vez «Depredador» (John McTiernan, 1987), sobre varios mercenarios que deben rescatar a un grupo de soldados en la selva centroamericana que se topan con un extraño y mortífero ente, la mole aquella capaz de hacerse invisible me causó un respeto y un susto que no vean. Pues bien, casi 40 años más tarde se estrena ahora la nueva película de la franquicia y comprobamos que lo de dar miedo parece que ya no se lleva en esta irregular saga.

Al contrario: ambientada en el futuro desde un planeta remoto y letal llamado Genna, hasta penita despierta Dek, un joven Predator que su fiero clan margina (en él no se respetan ni los lazos de parentesco) por ser considerado un tipo débil. Pero Dek, dispuesto a ganarse la admiración de su feroz padre, decide realizar un peligroso viaje en busca del peor adversario para demostra su valía: Kalisk, al que se considera imposible de dar cazar.

Menos mal que en el camino encuentra una aliada inesperada, Thia, androide seriamente dañada y con quien firma un pacto de mutua ayuda. En fin, una cinta sobre todo para jóvenes rebosante de acción aunque se añore la mala leche del personaje original, Bueno, y al imponente Schwarzenegger, decidido a plantarle cara al bicho ese tan feo y otrora letal.

Lo mejor: Es una buena película de acción, divertida y que consigue entretener

Lo peor: Que al Predator, después de los casi 40 años de la saga, ya no lo conoce ni su madre