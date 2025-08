ElXokas asegura que no tiene necesidad de participar en La Velada porque ya "todo gira en torno a él"

A pesar de que hace poco más de una semana que se celebró La Velada del Año 5, desde que IlloJuan retó a ElXokas a una peleamuchos usuarios tienen ya la siguiente edición entre ceja y ceja.

El combate todavía no ha sido aceptado por el gallego, que sin embargo ha anunciado que va a empezar a entrenar dentro de poco. Xokas sabe que ahora es él quien tiene la presión de afrontar o no el reto, y por eso, por si acaba rechazando la propuesta, ha querido hablar en su última retransmisión de todos los motivos que tiene para no subirse al ring.

ElXokas asegura que no tiene ninguna gana de pegarse en La Velada

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las palabras del creador de contenido, que insistió en que no es la primera vez que dice que no le resulta nada atractivo participar en el evento como boxeador.

“A mí lo que más me gusta de La Velada es ir con mis amigos a beber birras y a beber copas mientras veo como gente a la que conozco se da de host... en un pu... estadio lleno que corea mi nombre diciendo que soy Jesucristo, y sacarme fotos y pasármelo de pu... madre”, explicó el creador de contenido.

Xokas recalcó que, aun sin participar, es una de las mayores atracciones de la cita gracias a la forma en la que vive el evento, a los directos que dedica a comentar lo que ha sucedido en las peleas, aunque esto provoque alguna polémica porque “es Dios y todo gira en torno a él”.

“Parece que yo soy juez, verdugo, boxeador, streamer... soy todo, soy el todo. Por eso me llaman el experto, porque todo gira en torno a mí y yo ni peleo, eso es lo que más me gusta de La Velada”, confesó el gallego.

Aun así, Xokas es consciente de que está en una posición muy delicada después de la propuesta de IlloJuan delante de más de 9 millones de personas y por eso parece que puede acabar aceptando todas las consecuencias negativas que enumeró una a una.