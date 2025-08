ElXokas revela que realizará un entrenamiento militar como preparación para su combate con IlloJuan en La Velada

De entre todas las cosas que ocurrieron en La Velada del Año 5, hace ya más de una semana, lo que más ha calado no han sido ni los cánticos contra Pedro Sánchez ni las críticas a Ibai por las medidas contra el calor.

Desde el momento en el que IlloJuan se subió al escenario y retó a ElXokas a una pelea este tema se ha vuelto el más recurrente al hablar sobre streamers.

El gallego no quiso aceptar abiertamente la pelea en primera instancia y, a día de hoy, sigue sin haber dado una respuesta concreta, pero lo cierto es que parece que cada vez está más cerca de dar el visto bueno, y así lo ha demostrado con unasdeclaraciones en su último directo.

ElXokas explica que realizará una especie de entrenamiento militar con La Velada en mente

La cuenta de TikTok Mastuerzosfamily ha recogido las palabras del creador de contenido, que estaba explicando el tipo de entrenamiento al que se va a enfrentar próximamente: “Es una especie de entrenamiento militar, no va a ser un entrenamiento militar al uso, porque va a ser adaptado, pero va a ser duro. Voy a estar todo el día entrenando, comiendo bien, moviéndome y con actividad”.

Hasta ahí todo lo que había dicho el gallego era normal, y más teniendo en cuenta que recientemente había hablado de cuánto había vuelto a engordar en los últimos meses con tanto viaje. Sin embargo, ElXokas fue un paso más allá hablando de este tema y mencionó La Velada del Año 6.

“En parte también va a ser por todo el tema de La Velada. Yo creo que muchos de vosotros os pensáis que estoy de cachondeo y tal, yo realmente estoy tanteando en serio todo el tema de La Velada”, confesó el gallego.

Xokas explicó que, aunque su primera respuesta siempre es no con este tema, está barajando participar para no arrepentirse en el futuro de no haber vivido esta experiencia, aunque ha dejado claro que, desde su punto de vista, todo lo que va más allá de eso solo le trae cosas negativas.