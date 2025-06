ElXokas estalla contra el gobierno por la corrupción del PSOE: "Basta ya"

Aunque puede que una buena parte de la población tenga a los creadores de contenido como personas que solo suben vídeos o hacen directos jugando a videojuegos, lo cierto es que las temáticas que tratan algunos usuarios cada vez son más adultas.

En este sentido, ElXokas es uno de los que sigue con más atención la actualidad, no habiendo podido dejar las últimas noticias sobre la corrupción en una parte de la cúpula del PSOE.

El gallego ya había anunciado que haría un vídeo analizando todo lo ocurrido, y ese día llegó ayer con una charla de más de una hora en la que fue tratando por orden cronológico lo que había sucedido y dando su opinión sobre cada hecho, llegando a una conclusión muy clara.

ElXokas explota por los casos de corrupción del PSOE

Después de advertir en su perfil de X que sus declaraciones iban a ser muy duras, el creador de contenido no se contuvo en nada a la hora de compartir su opinión, criticando duramente las decisiones del gobierno y quejándose del uso que entiende que se le da al dinero recaudado con los impuestos.

ElXokas incluso afirmó que tiene un pensamiento bastante socialista por no irse del país pudiendo hacerlo, apostando por quedarse y contribuir compartiendo la mitad de lo que gana con los españoles.

“Uno se cansa, porque os estáis cargando un país. Todo el mundo trinca, todo el mundo trinca, es una locura. Pero el PP también eh, el PP no te creas que se queda atrás [...] Yo por eso no voto”, afirmó el streamer, dejando claro que su crítica es hacia el partido de Pedro Sánchez por ser el caso más actual, pero que esto no exculpa a otros partidos.

El punto de mayor enfado llegó cuando el gallego habló de los impuestos, centrando aquí sí su queja en las prácticas de Ábalos y Koldo, pidiendo que, por lo menos, sus “caprichos” se los paguen con el dinero de su sueldo y no con el del contribuyente.