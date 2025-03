Ghost of Yotei podría haber filtrado su mes de lanzamiento en PS5

Los usuarios de PS5 se preparan para recibir grandes títulos en sus consolas, de modo que Death Stranding 2: On the Beach se postula como la gran propuesta que estará disponible durante los próximos meses en la máquina de actual generación de Sony. Por lo tanto, aún quedan muchos huecos en el calendario que esperan completarse con el aterrizaje de propuestas de la mano de algunos de los estudios más destacados de la compañía japonesa.

Uno de los títulos más esperados por los usuarios de PlayStation es una de las secuelas que más triunfaron en PS4, Ghost of Yotei. Tras la confirmación oficial del título por parte de Sucker Punch, no se ha vuelto a ver la propuesta en acción. Algo que podría cambiar durante las próximas semanas, ya que una filtración puede haber revelado el mes de lanzamiento en el que estará disponible la secuela en PS5 y estaría más cerca de lo que se esperaba en un inicio.

Ghost of Yotei llegaría a PS5 en algún momento por determinar de julio

Tal y como se ha podido saber a través del filtrador Detective Seeds, Ghost of Yotei estaria disponible en PS5 en algún momento por determinar de julio. Un mes que resulta realmente llamativo, ya que es una franja poco habitual para lanzamientos de este calibre. Además, teniendo en cuenta que a finales de junio se producirá la llegada de Death Stranding 2: On the Beach, parece un movimiento extraño por parte de la compañía japonesa en relación a su estrategia de lanzamientos durante 2025.

No obstante, si la filtración está en lo cierto, esto podría ser una gran noticia para los poseedores de una PS5, ya que lo más probable sería que Sony se estuviera reservando un gran lanzamiento para los compases finales del año. Cabe recordad que Ghost of Tsushima se lanzó durante un mes de agosto en PS4, de modo que la estrategia de Sucker Punch seguiría los mismos derroteros que con el inicio de la franquicia. Por supuesto, esto es solo un rumor y habrá que esperar hasta que se revelen informaciones oficiales por parte del estudio de Sony.