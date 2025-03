Giancarlo Esposito revela que quiere unirse al DCEU de James Gunn como un villano peculiar

Giancarlo Esposito ha revelado que tendría la intención de unirse al DCEU que lidera James Gunn. Quizá, lo más sorprendente sea que tiene en mente a un famoso villano de Batman. Aunque es cierto que la película The Brave and The Bold actuará como una especie de reinicio de Batman en el DCEU, también se traduce en que varios villanos ligados a Bruce Wayne podrán entrar por la puerta grande en el cine.

Es cierto también que el equipo liderado por James Gunn aún no habría elegido a su nuevo Batman, pero eso no ha evitado que actores reconocidos de la industria muestren un particular interés en unirse a la franquicia como algunos de los mayores enemigos de Batman. En una entrevista con IGN, Giancarlo Esposito reveló que estaría interesado en la propuesta del DCEU y que ya sabe cuál es su papel soñado.

Giancarlo Esposito formó parte de Capitán América: Brave New World en el UCM

Dicho esto, Giancarlo Esposito aseguró que quiere interpretar nada menos que a Sr. Frío en el DCEU, que apenas ha comenzado a dar sus primeros pasos. Los comentarios del actor sobre el DCEU también llegan poco después de su primera aparición en el UCM, donde interpretó a Seth Voelker en Capitán América: Brave New World. Y es que, si bien quiere interpretar a Sr. Frío, DC Studios aún no ha confirmado si este personaje hará acto de presencia en The Brave and The Bold.

Además de la próxima película en solitario de Clayface, tampoco está claro qué planea hacer el DCEU con la mayoría de sus villanos asociados a Batman. Sin embargo, la idea de conseguir a alguien tan talentoso como Giancarlo Esposito para interpretar a Sr. Frío podría ser un movimiento clave para la franquicia.

Aunque la realidad es que aún no está claro si Giancarlo Esposito tendrá la oportunidad de hacer el casting para meterse en la piel de Sr. Frío, sería increíble si lo consiguiera en la franquicia del DCEU. Esto se debe a que también podría darle al villano una representación cinematográfica interesante tras su controvertido paso en Batman & Robin. Con algo de suerte, cuando DC Studios comience a buscar a su propia versión Sr. Frío, Giancarlo Esposito puede que ser considerado para el icónico enemigo de Batman en el DCEU.

La película The Brave and The Bold aún no ha fijado fecha de estreno.