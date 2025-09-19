God of War daría el salto a Egipto en PS6 con la filtración del arma que usaría Kratos

El futuro de God of War sigue siendo un tema de gran expectación entre los jugadores, especialmente después de los rumores que apuntan a que la próxima entrega de la saga podría ambientarse en el antiguo Egipto. Dentro de estas especulaciones, una de las filtraciones más llamativas señala que Kratos contaría con un nuevo y poderoso arma principal: el khopesh, un sable curvo característico de la cultura egipcia, que históricamente estuvo vinculado tanto a los faraones como a las divinidades. Este detalle no solo tiene un peso estético, sino también un fuerte valor simbólico, ya que se trata de un arma asociada al poder y la autoridad, lo que encajaría perfectamente con la narrativa de Kratos enfrentándose a nuevos dioses en un territorio desconocido.

El khopesh sería, en cierto modo, el equivalente egipcio a las Espadas del Caos, las armas que durante años definieron al personaje. La diferencia radicaría en que este sable curvo, además de ofrecer un estilo de combate distinto, reforzaría la idea de adaptación del protagonista a una mitología que no le pertenece. Así como en la etapa nórdica aprendió a manejar hachas y otras herramientas propias de aquella cultura, ahora se especula con que la espada egipcia se convierta en el símbolo de su nueva odisea. El arma, al estar tan presente en la iconografía del Antiguo Egipto, no solo serviría como elemento jugable, sino también como vehículo narrativo para conectar a Kratos con el nuevo mundo que le rodea.

Kratos seguiría evolucionando su estilo de combate

Aunque por ahora no existe confirmación oficial, las filtraciones provienen de fuentes que en el pasado ya han revelado información acertada sobre otros lanzamientos de la industria, lo que otorga cierto peso a la noticia. De confirmarse, supondría un paso lógico para dar frescura al sistema de combate de la saga y mantener el interés de los seguidores, quienes esperan con ansias descubrir qué nuevos enemigos, dioses y escenarios tendrá que recorrer el Fantasma de Esparta.

En cualquier caso, lo cierto es que el simple rumor del khopesh ha conseguido reavivar las conversaciones de los seguidores en torno al futuro de God of War, mostrando que la saga aún tiene mucho margen para sorprender y expandirse en nuevas direcciones mitológicas.