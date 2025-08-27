El nuevo God of War da una importante pista de su desarrollo

PS5 ya estaría preparando nuevas entradas para algunas de sus sagas principales. Aunque el mayor foco está puesto en un posible The Last of Us Parte III, no son pocos los que también quieren ver una nueva entrega de God of War. Y precisamente para estos últimos puede haber algo de esperanza, porque la propia Santa Monica puede haber dado una importante pista de su desarrollo.

God of War seguirá de manera activa en el catálogo de PS5

El indicio principal proviene de. Este reclutamiento sugiere que el estudio podría estar preparando una nueva entrega que continúe en la misma línea jugable, basándose en las mecánicas y diseño de combate que han definido las últimas producciones de la serie. Aunque la oferta no especifica mitología, personajes o ambientación, el hecho de que se demande familiaridad con Ragnarök implica que el proyecto está eny conserva la esencia de los combates que caracterizan la saga contemporánea.

A este indicio se suman los rumores y filtraciones que han circulado en los últimos meses. Algunas fuentes, como el insider Tom Henderson, han planteado la posibilidad de que la saga regrese a Grecia con un reinicio o precuela centrada en los orígenes de Kratos, llegando incluso a mencionar detalles narrativos peculiares, como un “festival de pescado” en la historia. Por su parte, el periodista Jeff Grubb ha reforzado estas especulaciones al afirmar que un proyecto paralelo ambientado en Grecia sería real y que su lanzamiento podría producirse antes de lo esperado. También se ha especulado con la posibilidad de un spin-off de menor escala con estética metroidvania en 2D o 2,5D, en el que se exploraría la juventud del protagonista con un enfoque más experimental.

Al margen de la saga, otra oferta de empleo reveló que Santa Monica Studio estaría desarrollando una nueva IP para PS5 inspirada en las mecánicas de God of War, como los puzles ambientales, el combate fluido y la narrativa integrada, aunque sin relación directa con Kratos. Incluso el propio Cory Barlog ha señalado que su próximo proyecto no será una nueva propiedad intelectual ni un juego de ciencia ficción, aunque podría dar esa impresión en su planteamiento inicial.