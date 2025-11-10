Guillermo del Toro recuerda cómo la precuela de 'El Señor de los Anillos' lo atormentó: "Escuché un asesinato"

Conocido por ser uno de los directores de fantasía más influyentes, Guillermo del Toro ha explicado cómo la búsqueda de localizaciones para la precuela de El Señor de los Anillos fue algo que verdaderamente se convirtió en un dolor de cabeza. En un primer momento, el cineasta iba a dirigir la adaptación cinematográfica de la obra de J.R.R. Tolkien, pero abandonó el proyecto tras una serie de retrasos.

En este sentido, pese a que Guillermo del Toro no dirigió la película, sí colaboró en la búsqueda de localizaciones para este filme que expandió la franquicia. En una entrevista, el director reveló cómo presenció una enorme cantidad de actividad paranormal en un hotel misterioso de Nueva Zelanda. Tras preguntar al personal por la habitación más embrujada del Hotel de las Cuevas de Waitomo, el director afirmó haber escuchado lo que describió como "un asesinato en su habitación".

El extraño suceso que vivió Guillermo del Toro en la producción de 'El Hobitt'

Por si no fuese suficiente, también reveló que cada vez que va a un hotel siempre pide la habitación con mayor actividad paranormal. "Estábamos buscando locaciones para El Hobbit en un hotel vacío en Waitomo. En cada hotel al que voy, sé cuál es la habitación embrujada", contaba Guillermo del Toro. "Les pregunto si me pueden dar la habitación embrujada. Hasta entonces, nunca había pasado nada".

Siguió explicando que estaba tranquilamente viendo The Wire cuando escuchó al supuesto fantasma. "De repente, escuché un asesinato en medio de la habitación. Los gritos, las puñaladas y el llanto", decía. Afirmó que estaba tan asustado que no pudo descansar, ya que fue imposible pegar ojo. Pese a intentar encontrar una explicación lógica, Guillermo del Toro descartó cualquier teoría no paranormal.

Afirmó que no podían haber sido otros huéspedes, ya que supuestamente era el único alojado en el ala este del hotel. De hecho, recordó que les dieron las llaves porque era temporada baja. En lugar de darse por vencido y trasladarse al lado contrario como todos los demás, se quedó en la habitación "embrujada" toda la noche sin poder dormir nada. La nueva película de Guillermo del Toro es Frankenstein, la cual ya está disponible en Netflix.