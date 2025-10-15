Esta sorprendente revelación de Tolkien cambia tu forma de ver el final de 'El Señor de los Anillos'

Como bien sabrás, El Señor de los Anillos terminó con la destrucción del Anillo Único y el comienzo de la Cuarta Edad. Esto fue responsabilidad principalmente de Frodo, quien atravesó junto a Sam la Tierra Media para arrojarlo al fuego del Monte del Destino. Sin embargo, J. R. R. Tolkien afirmó que algo más ocurría en esta sucesión de eventos. A lo largo de la aventura, los personajes principales se dispusieron a encontrar la manera de llevar el Anillo Único a las profundidades del reino de Sauron.

Según el escritor de fantasía, Frodo hizo todo el trabajo pesado, pero fue un poder superior quien se aseguró de que el Anillo Único terminara destruido. Si bien es cierto que los miembros más importantes de La Comunidad merecen todo el crédito por su intenso trabajo, la realidad es que todo formaba parte de un plan mayor. Lo más curioso es que era uno en el que los hobbits, elfos, enanos y guerreros solo participaron en un juego en el que todo estaba dispuesto.

El aparente triunfo de Frodo en 'El Señor de los Anillos'

Lo que sabemos es que Frodo llevó el Anillo Único al Monte del Destino. Gollum estaba esperando allí para impedir que lo arrojara. Al llegar a lo más alto, Frodo no pudo evitar rendirse ante el poder corrompible del Anillo y se lo puso. Sin embargo, Gollum le arrancó el dedo de un mordisco y le quitó el Anillo antes de que ambos cayeran del borde.Al final, Sam salvó a Frodo y Gollum murió junto a su tesoro.

Aunque esto podría parecer suerte para Frodo, fue más que eso. Según el propio J. R. R. Tolkien, el escrito describió como un "fracaso" el intento de Frodo. El escritor llegó a asegurar que esto era inevitable y que se trataba de un final real, no de un final de cuento de hadas. Además, comentó que Eru Ilúvatar, la presencia más poderosa en el mundo de la Tierra Media, fue quien salvó el día y aseguró que Gollum cayera en el fuego, destruyendo por fin el Anillo Único.

Por supuesto, esto recontextualiza por completo lo que se vio en El Señor de los Anillos. Lo más curioso es que también plantea una pregunta interesante. ¿Por qué Eru no destruyó el Anillo Único al principio de la historia? La idea principal es que esta entidad obra a través de las personas y, cuando es necesario, intervendrá si estas son capaces de hacer su parte primero. Esta fue la forma en que Tolkien admitió que Frodo quizá no mereciera todos los elogios, pero sí que hizo lo suficiente para tener en cuenta su esfuerzo.