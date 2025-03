Jon Bernthal explica por qué casi no regresa como The Punisher en Daredevil: Born Again

La negativa inicial de Jon Bernthal a formar parte de la serie de Daredevil: Born Again solo ha provocado que el futuro de este icónico personaje en el UCM sea aún más importante. Además, ya se rumoreaba con la idea de que Jon Bernthal formaría parte del elenco de Daredevil: Born Again desde el inicio de la producción de la serie hace años. Sin embargo, lo que muchos espectadores no podrían saber es que el actor se negó a formar parte de la serie durante las primeras etapas de su desarrollo.

Por supuesto, Jon Bernthal finalmente permitió el regreso de The Punisher en Daredevil: Born Again. La escena que protagonizaron él y Matt Murdock en el cuarto episodio fue uno de los momentos más destacados, retomando de inmediato la compleja batalla psicológica que ha existido desde hace tiempo entre ambos personajes.

Jon Bernthal revela el motivo por el que estuvo a punto de rechazar su regreso como Frank Castle

Esto no solo sugiere que habrá mucho más Frank Castle en las próximas series del UCM, sino que también hace que esas historias sean aún más importantes dada la reticencia inicial de Jon Bernthal a repetir su papel como The Punisher. Poco después del estreno del nuevo episodio de Daredevil: Born Again, Entertainment Weekly hizo pública una entrevista con Jon Bernthal en la que se exploraba este resurgimiento de Frank Castle en el UCM.

Fue precisamente ahí donde Jon Bernthal admitió por primera vez que rechazó regresar para el plan original de Daredevil: Born Again. Lo que sabemos de la idea original es que se mantuvo durante el desarrollo de seis episodios, pero una pausa en la producción causada por las huelgas que perjudicaron la industria hizo que los ejecutivos de Marvel Studios y el reparto de Daredevil: Born Again reconocieran que la serie no estaba desarrollándose como debería.

En cuanto a por qué no estaba encajando con los planes de Jon Bernthal, el actor declaró que el tono, el estilo y la historia no se sentían congruentes con lo que él sabía que era Frank Castle. Así lo contó: "Al final, no lo vi. No vi la versión de Frank Castle, y lo que querían de The Punisher no tenía mucho sentido para mí. Pensé que no les gustaría a los espectadores"

Este anuncio ya era bastante emocionante por sí mismo, pero las palabras de Jon Bernthal sobre el personaje tras este cuarto episodio de Daredevil: Born Again no ha hecho más que aumentar la expectación por lo que The Punisher tiene que ofrecer. Jon Bernthal no solo ha confirmado que Marvel Studios le permitirá interpretar la versión que desee del personaje, sino que la historia en sí es realmente especial.

Se supone que es la versión más visceral, psicológicamente compleja, implacable y sin límites que se conoce del Frank Castle más tradicional. Sin lugar a dudas, Jon Bernthal ha demostrado que conoce la naturaleza de este personaje mejor que la mayoría, lo que hace que el futuro de Daredevil: Born Again sea tan importante como el especial que viene de The Punisher.