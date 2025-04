Kick tienta a Ibai Llanos con una oferta pública para que retransmita La Velada Del Año V en su plataforma

Al margen de las últimas palabras de Plex sobre su combate en La Velada Del Año 4 confirmando la teoría de muchos, lo cierto es que el evento de Ibai llevaba unos días sin sonar. Todavía quedan unas semanas para que tenga lugar la gran cita y es normal que hasta que no falte menos tiempo no vuelva a ser el tema de conversación principal.

Sin embargo, en el día de ayer el vasco puso la primera piedra para retomar protagonismo al anunciar cuándo se pondrán a la venta las entradas para La Velada Del Año V. Esto, unido al estudio que ha revelado que Ibai hubiese triplicado beneficios si la anterior la hubiese retransmitido en Kick, ha dado lugar a un giro de los acontecimientos bastante inesperado.

La cuenta oficial hispana de la plataforma ha querido hacerle una oferta pública a Ibai de cara a esta edición, ofreciéndole dinero a cambio de que también se pueda ver en Kick.

Kick le ofrece a Ibai pagos de Kick Partner a cambio de que La Velada Del Año V sea multistream

Como decíamos, ha sido el propio perfil oficial de X de la plataforma el que ha puesto esta propuesta sobre la mesa utilizando la plantilla de uno de los memes más conocidos.

El intercambio es muy sencillo, Kick pide que Ibai no retransmita La Velada de manera exclusiva en Twitch y que lo haga también en su plataforma. Es importante destacar esto porque la web verde no pide ningún tipo de exclusividad, una idea que puede que hasta ahora no estuviese sobre la mesa.

A cambio, Kick ofrece la gran suma de dinero que otorga el programa de Kick Partner. Viendo los números de la última Velada y teniendo en cuenta que Ibai cada año ha superado el número de espectadores, no es ninguna locura que con este empujón el vasco pueda llegar a recaudar 3 millones de dólares solo en este concepto.

Lo cierto es que por ahora no ha habido respuesta de Ibai a esta propuesta y que es posible que nunca la haya, pero Kick cada vez está haciendo esfuerzos más grandes por conseguir que el streamer retransmita en su plataforma y no sería de extrañar que lo acabe consiguiendo a golpe de talonario.