Leyendas Pokémon Z-A anticipa la revelación de su próxima megaevolución

Leyendas Pokémon: Z-A sigue intensificando el interés en torno a su lanzamiento, previsto para el 16 de octubre de 2025 en Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. La última novedad anunciada indica que esta semana se estrenará un nuevo vídeo promocional que podría revelar otra Megaevolución. El avance se emitirá el jueves 28 de agosto de 2025 a las 15:00 (hora peninsular española).

Este nuevo vídeo pondrá frente a frente a Hawlucha y Machamp, insinuando un combate especial que estaría vinculado al juego. Dado el reciente anuncio de Mega Victreebel, todos los indicios apuntan a que esta demostración podría incluir una nueva transformación: ya sea Mega-Hawlucha, Mega-Machamp, o ambas. No obstante, basándose en las filtraciones que ha recibido el título durante meses, el elegido debería ser Hawlucha, ya que Machamp no figura en la lista de Pokémon que recibirán una megaevolución en esta ocasión, especialmente después de contar con una forma Gigamax en Pokémon Espada y Escudo.

Las megaevoluciones, el gran atractivo de Leyendas Pokémon Z-A

Estos anuncios llegan tras una sólida serie de revelaciones relacionadas con Megaevoluciones, como la confirmación de Mega-Dragonite y posteriormente Mega-Victreebel, despertando gran entusiasmo entre los seguidores. Además, se han filtrado numerosas posibles Megaevoluciones que podrían aparecer en el juego, entre ellas Mega-Hawlucha, Mega-Scrafty, Mega-Froslass y otras (algunas confirmadas, otras aún por verificar), lo cual ha generado amplias especulaciones.

Por lo tanto, hay que estar muy atentos a la nueva transmisión del 28 de agosto de 2025 a las 15:00, ya que parece anunciar una etapa clave en la promoción de Leyendas Pokémon: Z-A, con la posible presentación de una nueva Megaevolución que se sumaría a las recientemente reveladas. Los aficionados aguardan con expectación para descubrir si la sorpresa será Mega-Hawlucha, Mega-Machamp o incluso ambas transformaciones en un mismo evento, lo que supondría una gran sorpresa.