Leyendas Pokémon Z-A pone fecha a su primer contenido extra y presenta dos nuevas megaevoluciones

Game Freak ha presentado oficialmente dos nuevas megaevoluciones que formarán parte del próximo contenido descargable de Leyendas Pokémon: Z-A. Se trata de Mega Chimecho y Mega Baxcalibur, dos formas que amplían el catálogo de criaturas disponibles y confirman el regreso de la mecánica de megaevolución, uno de los elementos más aclamados por los fans desde su debut en la saga principal.

Mega Chimecho adopta una apariencia imponente y etérea, transformándose en un Pokémon de tipo Psíquico/Acero que utiliza ondas sónicas generadas por múltiples copias flotantes de sí mismo. Su diseño resalta una estética más mística y poderosa, al tiempo que promete un estilo de combate centrado en ataques especiales y control del campo de batalla.

Por su parte, Mega Baxcalibur conserva su tipología Dragón/Hielo, pero potencia su fuerza gélida hasta límites extremos. La placa dorsal que lo caracteriza crece de manera considerable, generando descargas de energía helada capaces de destruir cualquier obstáculo. Esta evolución refuerza su papel como uno de los Pokémon más intimidantes y resistentes del juego, combinando defensa sólida con ataques demoledores.

Una nueva aventura en el universo Pokémon

El contenido descargable en el que debutan ambas criaturas se titula Megadimensión, y estará disponible el 10 de diciembre de 2025. En él, los jugadores podrán explorar Luminalia Dimensional, una versión alternativa y distorsionada de la icónica Ciudad Luminalia, donde se introducirán nuevas mecánicas de combate, criaturas exclusivas y la posibilidad de superar el tradicional límite de nivel 100.

Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad, ya que confirma que el regreso de las megaevoluciones no será un simple guiño nostálgico, sino una parte central de la jugabilidad. El sistema se adaptará al formato de mundo abierto de Leyendas Pokémon: Z-A, ofreciendo nuevas estrategias y retos para veteranos y recién llegados. Con esta expansión, la franquicia continúa reforzando su apuesta por combinar innovación y tradición, preparando el terreno para una de las entregas más ambiciosas de los últimos años.