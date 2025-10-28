Leyendas Pokémon Z-A considera ilegales algunos Pokémon dentro del propio juego

En las últimas horas, la comunidad de jugadores de Leyendas Pokémon Z-A se ha encontrado con un curioso y preocupante error que afecta a tres criaturas concretas, Pansear, Pansage y Panpour. Estos Pokémon, pertenecientes a la familia de los llamados “monos elementales”, están siendo marcados como ilegales por el propio sistema del juego cuando son capturados bajo ciertas condiciones muy específicas. El fallo, aunque aparentemente menor, puede tener consecuencias graves para los jugadores más activos en el ámbito online.

El problema surge al atrapar a cualquiera de los tres Pokémon con un tipo de Poké Ball distinta al estándar. Si se utilizan las denominadas Rapid Ball, Amor Ball, Amigo Ball, Cebo Ball, Nivel Ball, Luna Ball o Peso Ball, el juego los registra como criaturas no válidas. En la práctica, esto significa que no pueden ser transferidos a Pokémon HOME, ni intercambiados, ni usados en combates competitivos o actividades en línea. Además, existe el riesgo de que las cuentas que los posean sean marcadas por comportamiento sospechoso, lo que podría derivar incluso en un baneo temporal del acceso a los servicios en red.

Un problema que Game Freak debería resolver cuanto antes

Los jugadores se han mostrado confundidos ante esta situación, ya que se tratan de Pokémon perfectamente legítimos dentro del propio título. Todo apunta a que la causa está en un fallo de registro de datos, posiblemente porque estos tres Pokémon aparecen por primera vez en Nintendo Switch capturables en este contexto. El sistema no reconoce su obtención con esas Poké Balls especiales y, por tanto, los clasifica de manera errónea como ilegales.

A la espera de una actualización oficial que corrija este error, los jugadores están recomendando evitar el uso de esas Poké Balls concretas para capturar a Pansear, Pansage y Panpour. Emplear opciones más comunes, como la Poké Ball tradicional o la Super Ball, parece ser la única manera de prevenir problemas. Aunque no se ha confirmado si el fallo podría afectar a otros Pokémon, muchos entrenadores prefieren actuar con precaución. El incidente ha abierto también un debate sobre la fiabilidad del sistema de validación de Pokémon en los títulos más recientes de la saga, y sobre cómo errores tan pequeños pueden tener un gran impacto en la experiencia de juego.