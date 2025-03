Marvel está lista para explorar su futuro con el regreso épico de Marvel Knights

Marvel lo hizo oficial: Marvel Knights está a punto de hacer su esperado regreso junto a Joe Quesada, quien regresa a La Casa de las Ideas como pieza clave en el desarrollo de una emocionante nueva serie que sienta las bases para el futuro de Marvel. Este aclamado sello al fin ha conseguido revivir tras años de silencio, con Black Panther cobrando protagonismo en una nueva serie que redefinirá el legado de Marvel como nunca antes.

Marvel Knights fue una de las iniciativas más importantes de Marvel

Para situarte un poco en contexto, el sello Marvel Knights se creó en 1998, con Joe Quesada trabajando junto a otros escritores y artistas que contaban con un enorme talento en el que se propuso la idea de marcar un ambicioso rumbo para los héroes menos conocidos de la franquicia. Christopher Priest no es extraño al soberano de Wakanda, ya que él mismo hizo una etapa de Black Panther junto al artista Mark Texeira y bajo la supervisión del propio Joe Quesada.

Y es que Marvel Comics acaba de anunciar Marvel Knights: The World To Come, una nueva serie de seis números que definirá el futuro del Universo Marvel. De la mano de Joe Quesada y Christopher Priest, esta serie de cómics tomará Wakanda como el escenario principal, donde T'Challa caerá y un nuevo Black Panther surgirá para liderar la nación en su lugar.

Marvel anuncia el regreso de la iniciativa Marvel Kinghts a lo grande Marvel

Todo esto se relaciona con quien fue el ex editor jefe de Marvel Comics, Joe Quesada, ya que fue fundamental en la era más moderna de Marvel a inicios de los 2000. Ahora ha regresado a Marvel y ha puesto la mira en el futuro con esta historia que nos volverá a sumergir en la iniciativa de Marvel Knights, colaborando con el escritor Christopher Priest para tejer un relato cautivador que reimagina el mundo de Black Panther de una manera nueva.

Esta es la sinopsis oficial facilitada por Marvel Comics: "El Rey de Wakanda ha muerto, dejando desprotegida la tecnología más avanzada, a la vez que desencadena conflictos globales entre los héroes, villanos y mutantes de Marvel. Con la muerte de T'Challa y el futuro del Universo Marvel al borde del abismo, se desata un desafío tribal por el trono, y su misterioso vencedor emergerá como el nuevo líder de Wakanda".

Marvel vuelve a revisitar esta visión del mito del personaje, aunque de una forma oscura. A su vez, la editorial confirma que T'Challa es asesinado y reemplazado por un nuevo Black Panther que impulsará la nación de Wakanda. Aunque parezca un poco extraño, el hecho de matar a T'Challa es una forma inteligente de empezar una nueva serie, pese a que pueda parecer algo arriesgado. De hecho, es una decisión que coincide con el objetivo de Marvel Knights de reinventar elementos de Marvel sin la limitación de la continuidad oficial.