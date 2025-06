'Spider-Man: Brand New Day' debería mantener este aspecto clave de Peter Parker en el UCM

Es innegable que el final de Spider-Man: No Way Home va a tener consecuencias en la vida de Spider-Man. Al fin y al cabo, Brand New Day marca el comienzo de un nuevo capítulo en la trayectoria de Peter Parker. Es por eso que se esperan nuevos aliados, enemigos y una renovada perspectiva sobre cuál debe ser su camino como héroe. Dicho esto, es probable que Marvel Studios apueste por mantener la esencia del traje clásico de Spider-Man.

Por otro lado, no se descarta la idea de que la trama de Spider-Man: Brand New Day esté relacionada con Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, pero su principal prioridad parece que será establecer el nuevo statu quo de Peter Parker. Esto se debe a que el héroe ha perdido contacto con MJ, Ned Leeds y Happy Hogan, además de desaparecer todo registro de su existencia.

Marvel Studios podría hacer un regreso a lo clásico

Después de que Doctor Strange realizara el hechizo para borrar la memoria, Peter Parker fabricó su propio traje de Spider-Man por primera vez en años, esta vez inspirándose en los trajes de sus variantes multiversales. Y es que el traje final de Peter Parker en No Way Home es el más fiel al cómic que ha usado el Peter Parker deTom Holland. También representa el clímax de su transformación en un Spider-Man completamente consolidado.

No tendría sentido que el Spider-Man de Tom Holland hiciera ningún tipo de cambio en su traje. Esto se debe a que Peter Parker también perdió todos sus recursos y conexiones al final de la película, lo que significa que un traje con equipo de alta tecnología quedaría prácticamente descartado. Aunque este Peter Parker fue el primero en incorporar dispositivos de alta tecnología a su traje, pero no es el único que ha cambiado de traje repetidamente.

De un modo u otro, Andrew Garfield y Tobey Maguire renovaron su aspecto en las diferentes películas de Spider-Man. Sin embargo, entre Spider-Man y Spider-Man 2, las únicas diferencias en el traje de Tobey Maguire fueron un emblema en el pecho ligeramente más grande y cambios sutiles. El último traje de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home no solo le recuerda que ha vuelto al punto de partida inicial, sino que también demuestra que ha asumido plenamente su responsabilidad como superhéroe.