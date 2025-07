La película maldita que cambió para siempre el rumbo de Marvel Studios y que puedes ver en Disney+

El 26 de abril de 2019, Marvel Studios dio por finalizada la Saga del Infinito con el estreno de la cuarta película de 'Los Vengadores'. Tras la derrota de Thanos en 'Endgame', el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ya tenía encaminado a su próximo gran villano, quien atormentaría a los héroes más poderosos del planeta durante la Saga del Multiverso, en la que actualmente nos encontramos. Esta saga iniciará su tercera fase (la sexta en total del UCM) con el estreno, el próximo 25 de julio, de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos'. Este nuevo villano era Kang el Conquistador, interpretado por Jonathan Majors, quien debutó en el UCM durante la primera temporada de 'Loki' (2021), y llegó a los cines dos años después con la tercera entrega de 'Ant-Man'. Esta decisión fue algo arriesgada por parte de Marvel Studios (propiedad de The Walt Disney Company) debido a la escasa popularidad del superhéroe interpretado por Paul Rudd, en comparación con figuras como Spider-Man, Thor, Hulk, Iron Man o el Capitán América. 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' se estrenó el 6 de febrero de 2023 y fue un sonoro fracaso tanto en crítica como en taquilla, quedándose a más de 100 millones de dólares del punto de equilibrio, fijado en 600 millones. Esta película, que marcó el inicio de la fase 5 del UCM, sirvió como un "clic" para que Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, replanteara la estrategia de los futuros proyectos de la compañía. Además, cuatro de los cinco protagonistas principales (Paul Rudd, Jonathan Majors, Evangeline Lilly y Michael Douglas) han enfrentado importantes reveses en sus carreras recientemente, lo que ha llevado a algunos a catalogar esta cinta como maldita dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y que puedes disfrutar en Disney+.

¿Por qué está maldita 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía'?

En los últimos años, varios actores clave de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' han enfrentado importantes giros en sus carreras, lo que ha contribuido a la percepción de que la película está “maldita” dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Evangeline Lilly anunció en 2024 que se retiraba temporalmente del mundo de la actuación para centrarse en su vida personal, dejando claro que su prioridad era estar presente para su familia y seguir un camino más espiritual. Aunque no descartó regresar algún día, dejó en pausa indefinida su carrera cinematográfica. Michael Douglas, por su parte, reveló hace pocos días que había decidido retirarse definitivamente, asegurando que ya no sentía el mismo impulso por actuar y que prefería disfrutar del tiempo libre tras más de medio siglo en la industria. El caso más polémico es el de Jonathan Majors, quien fue presentado como el próximo gran antagonista del UCM en la figura de Kang el Conquistador. En 2023, Majors fue declarado culpable por agresión y acoso en el contexto de una disputa doméstica con su entonces pareja. El juicio atrajo una intensa atención mediática, y tras el veredicto, Marvel Studios tomó la decisión inmediata de cortar todo vínculo con el actor, eliminándolo de futuras producciones. Esta situación dejó en suspenso los planes narrativos de la franquicia, que habían girado en gran medida alrededor del personaje de Kang. Marvel tuvo que replantear la dirección creativa de la Saga del Multiverso, afectando no solo a la secuela de 'Los Vengadores: The Kang Dynasty', si no también al calendario general de estrenos.

En paralelo, Paul Rudd no ha logrado replicar el éxito comercial que tuvo en fases anteriores del UCM. Su papel como Ant-Man, aunque entrañable para muchos fanáticos, no ha conseguido sostener el peso narrativo que Marvel intentó depositar sobre él. 'Quantumanía' fue una decepción tanto crítica como financiera, y sus siguientes proyectos tampoco lograron destacarse en taquilla. Todo esto ha contribuido a la percepción de que la tercera entrega de Ant-Man no solo marcó un punto de inflexión para el UCM, sino también un periodo desafiante para varios de sus protagonistas