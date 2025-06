Marvel Studios puede revertir la mayor crítica de Spider-Man en el UCM de la mejor manera

Lo cierto es que Spider-Man: Brand New Day tiene la oportunidad de revertir una de las críticas más importantes a Spider-Man. Aún así, cualquier cosa que se diga de este proyecto es especulación, ya que la historia de la nueva película de Spider-Man aún es desconocida. Lo poco que se sabe es que Destin Daniel Cretton dirigirá la película y que el retraso de Vengadores: Doomsday implica que Spider-Man 4 se estrene antes.

Más allá de esto, se ha revelado poco sobre la próxima película de Marvel Studios. Dicho esto, algunas actualizaciones del reparto han dado pistas sobre lo que podría deparar el futuro. Por ejemplo, se espera que Zendaya y Jacob Batalon regresen como MJ y Ned, lo que daría pie a una continuación del cierre de No Way Home. Sin embargo, otro anuncio de reparto proporcionó pistas más firmes sobre la posible trama de la película, a la vez que insinuó una solución a la mayor crítica de Spider-Man en el UCM.

La incorporación de The Punisher marca la diferencia

Así que sí, Spider-Man: Brand New Day puede solucionar el problema del mentor en el UCM. Desde que Spider-Man se introdujo en la franquicia como parte de Capitán América: Civil War, el personaje siempre ha estado estrechamente vinculado a personajes importantes de Marvel. El más importante fue Tony Stark. Una crítica frecuente que insinúa que Spider-Man siempre tiene que depender de otro héroe para convertirse en uno.

De hecho, Spider-Man: No Way Home tampoco dejó atrás esta tendencia. No solo el Doctor Strange jugó un papel más importante guiando a Peter Parker, sino también los otros Spider-Man más experimentados que aparecieron en la película. Sin embargo, esto podría cambiar tras la incorporación de The Punisher.

Después de todo, Frank Castle se entiende mejor en la categoría de antihéroe, ya que sus métodos a menudo chocan con los de otros héroes populares de La Casa de las Ideas. Aunque se desconoce el papel que tendrá Frank Castle en Spider-Man: Brand New Day, la ingenuidad de Peter Parker y la experiencia de The Punisher podrían llevar a una dinámica sorprendente.

De esta forma, esa relación de mentor que Spider-Man tuvo con algunos personajes podría verse muy diferente. Esto se debe a que The Punisher es un personaje mucho más oscuro que Iron Man o Doctor Strange. Si la relación se desarrolla según lo previsto, el fichaje de Frank Castle podría cambiar la naturaleza de las películas de Spider-Man en el UCM, dándole a Peter Parkerun personaje muy diferente en el que poder inspirarse.