Más mágica que 'Harry Potter' y más oscura que 'Constantine': esta es la serie que redefine el mundo de los sueños

La series de fantasía, la magia, los demonios, el Cielo y el Infierno... Todos son temas recurrentes en historias épicas que consiguen dar la vuelta al mundo. Como es lógico, ya habrás oído hablar de 'Harry Potter' infinidad de veces y por supuesto, también de 'Constantine', la película protagonizada por Keanu Reeves. Hoy vengo a traerte una especia de mezcla entre ambas, aunque salvando las distancias, lógicamente, si no la has visto, no puedes perderte 'Sandman'.

Actualmente, 'Sandman' está disponible en Netflix y si bien por el momento hay una sola temporada, estás de enhorabuena, porque hace tan solo unos días se acaba de estrenar la segunda temporada, la cual está dividida en varias partes. El día 3 de julio salieron a la luz los primeros seis episodios y el próximo 24 de julio podrás disfrutar de los cinco restantes. A mayores, el 31 de julio habrá un episodio especial adicional, esto marcará el final de la serie, por lo que podrás disfrutar de una aventura completa que te cautivará y no te robará mucho tiempo.

La premisa de la serie es sencilla: 'Sandman' sigue a las personas y lugares afectados por Morfeo, el rey de los sueños, mientras repara los errores cósmicos y humanos que cometió durante su larga e impredecible vida. Por supuesto, estás ante una historia oscura y llena de matices que conseguirán enamorarte desde el primer minuto. Si te gusta la fantasía, la magia y los seres sobrenaturales a la altura del Diablo o del mismísimo Morfeo, no dudes en darle una oportunidad a este universo.

'Sandman' lo tiene absolutamente todo

Cuando cierras tus ojos y te dispones a dormir, entras en el reino de Sandman, el rey de los sueños, quien da forma a todas nuestras fantasías y miedos más profundos. Cuando capturan a Sueño y lo retienen durante un siglo, su ausencia desencadena acontecimientos que cambiarán para siempre el mundo de los sueños. Es por ello que para restaurar el orden y enmendar los errores que ha cometido durante su larga existencia, Sueño debe viajar por varios mundos y líneas de tiempo. Todo ello mientras se encuentra con viejos amigos y por supuesto... Enemigos.

Esta historia está basada en la admirada y galardonada serie de DC Comics escrita por Neil Gaiman, 'Sandman'es una sofisticada mezcla de mitos y fantasía oscura con personajes realmente interesantes. Si todavía no te has adentrado en el mundo de los sueños, más vale que no pierdas la ocasión de ver una historia única que actualmente cuenta con dos temporadas. Podrás ver la historia de una tacada, por lo que puedes evitarte largas esperas hasta saber cómo continúa. Recuerda que 'Sandman' está disponible en Netflix.