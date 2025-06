Nintendo pospone el estreno de la película de 'The Legend of Zelda': esta es la nueva fecha

Pues sí. Va a haber que esperar un poco más. La película de The Legend of Zelda ha retrasado oficialmente su fecha de estreno. La franquicia comenzó como un videojuego que se lanzó en 1986 para Nintendo Entertainment System. Poco después, la saga pasó a desarrollarse como uno de los pilares de la gran N, incluyendo un buen número de secuelas y una serie de televisión que se estrenó a finales de los 80.

Ahora, la idea es adaptar el videojuego con un largometraje de acción real. La película será dirigida por Wes Ball, quien recientemente dirigió El reino del planeta de los simios. Por ahora no se ha anunciado información sobre el reparto ni la trama que podría tener esta adaptación cinematográfica. Según ha confirmado Nintendo, la fecha de estreno de The Legend of Zelda ha cambiado. Se ha fijado el estreno para el 7 de mayo de 2027.

Una espera más larga para visitar Hyrule

Este anuncio hace que veamos la película algo más tarde, ya que originalmente fue anunciada para el 26 de marzo de 2027. Shigeru Miyamoto y Nintendo mencionaron que el motivo del cambio se debe a "razones de producción". Sin embargo, prometieron que se tomarían el tiempo necesario para que la película fuera lo mejor posible.

Aunque es cierto que los retrasos no suelen ser nunca una buena noticia por razones obvias, la diferencia de tiempo entre la fecha original y la nueva no es tan dilatada. De hecho, hubo un momento en que The Legend of Zelda podría haberse estrenado incluso en 2029. En un rumor que comenzó a circular en 2024, Nintendo anunció el estreno para "202X". Esta estimación prometía que la película se estrenaría en algún momento de esta década.

Por supuesto, esta actualización garantiza su estreno en 2027. Sin embargo, no es una buena señal que The Legend of Zelda se estrene más tarde de lo que se había previsto. La película se anunció inicialmente en 2023, pero no fue hasta este año que se confirmó la fecha de estreno. Aunque se sabe quién es el director asignado, los avances han sido muy limitados.

La verdad es que se desconoce el motivo exacto de los retrasos en la producción que provocaron el cambio de fecha de estreno, pero indica que no se pudo cumplir el calendario original. Así que el escenario de que vuelva a retrasarse no debería ser una sorpresa. La película de The Legend of Zelda tiene un gran reto por delante, pero con este tiempo extra es posible que pueda estar a la altura de ese legado que marcó la industria de los videojuegos.