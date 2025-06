Las novedades de PS5 se acercan: el nuevo State of Play estaría a punto de anunciarse

Se acerca el Summer Game Fest 2025, uno de los momentos más importantes en el sector del videojuego, ya que desde la ausencia del mítico E3, se trata del lugar en el que se dan cita algunos de los anuncios más relevantes de la industria de cara a los próximos meses. Por lo tanto, a partir del próximo 6 de junio se levantará el telón para poder descubrir qué tiene preparado el evento dirigido por Geoff Keighley. No obstante, las compañías también se preparan para ofrecer grandes novedades de su catálogo de lanzamientos.

Y una de ellas apunta a ser PlayStation, pues se ha descubierto que la compañía japonesa podría estar preparando algo grande para las próximas semanas. Y todo puede ser una realidad en tan solo unas horas, porque algunos filtradores apuntan a hoy mismo, 3 de junio, para la revelación del nuevo State of Play dedicado a PS5, con lo que las novedades de la firma podrían producirse muy pronto.

PlayStation podría anunciar un nuevo State of Play muy pronto

La información llega de la mano del usuario Shinobi602, conocido en la industria del videojuego por compartir todo tipo de informaciones y filtrar algunas de ellas. En los foros de ResetEra, el usuario apareció para responder a un comentario en el que un jugador afirmaba que, al ser su cumpleaños, era obvio que Sony anunciaría un nuevo State of Play para celebrarlo. Para sorpresa de todos, Shinobi felicitó al usuario, dejando caer que sus deseos se harían realidad. Por supuesto, esto es solo una especulación y habrá que esperar para ver cuáles son los movimientos de la compañía.

Por el momento, PlayStation cuenta en su calendario con los lanzamientos futuros de Death Stranding 2: On the Beach, Marathon, Lost Soul Aside y Ghost of Yotei, por lo que un nuevo State of Play serviría para ampliar información sobre estos títulos y revelar algunos otros que estén a punto de aterrizar en PS5.