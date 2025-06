PlayStation confirma su nuevo evento State of Play y todo apunta al anuncio del nuevo God of War

PlayStation no ha querido perderse el mes de junio, uno de los más interesantes en el sector del videojuego, ya que es cuando se producen la gran mayoría de anuncios respecto a lo que está por llegar en la industria del ocio interactivo. De este modo, la compañía japonesa ha revelado que habrá un nuevo State of Play para presentar las novedades que se avecinan a PS5 durante los próximos meses, de modo que los jugadores puedan estar preparados para apuntar las fechas clave en sus calendarios.

Así pues, a partir de las 23:00h (horario peninsular español) de hoy mismo, 4 de junio, PlayStation revelará todas las novedades que tiene listas para su lanzamiento en PS5 mediante la emisión de este nuevo State of Play. Tal y como confirma la propia compañía japonesa, el evento tendrá una duración de más de 40 minutos, por lo que habrá tiempo para echar un vistazo a proyectos como Death Stranding 2: On the Beach, Lost Soul Aside, Ghost of Yotei y otros títulos que preparen su llegada a la consola. No obstante, también habrá hueco para nuevas revelaciones.

El nuevo juego de God of War apunta a su presentación en el State of Play

Uno de los grandes juegos que Sony estaría preparando para su presentación en este nuevo State of Play sería la nueva entrega de God of War, aunque su propuesta sería muy diferente a lo que se ha visto hasta el momento en la saga. Según apuntan diversos rumores, la saga regresaría a sus inicios en la mitología griega, pero también modificaría por completo el estilo de juego, basándose en una propuesta metroidavania similar a lo ofrecido por Prince of Persia: The Lost Crown, una de las grandes sorpresas que dejó el catálogo de 2024.

Por lo tanto, la saga tendría preparado algo realmente especial para sorprender a los jugadores que han seguido las aventuras de Kratos hasta la fecha, por lo que habrá que prestar mucha atención a todo lo que acontezca durante la emisión de este nuevo evento que mantendrá a los usuarios de PS5 muy atentos a todos lo que pueda suceder en el nuevo State of Play.