El regreso de God of War a PS5 estaría muy cerca, según nuevas pistas

PlayStation se prepara para seguir definiendo su catálogo de lanzamientos, ya que hace poco se dio a conocer que Ghost of Yotei, uno de los proyectos más interesantes en desarrollo para PS5, estará disponible el próximo 2 de octubre en la consola de actual generación de Sony. Sin embargo, lo más probable es que durante el mes de de junio se produzca un nuevo evento dedicado a los próximos lanzamientos de la compañía japonesa para completar el calendario de 2025 en el que ya están otras propuestas como Lost Soul Aside, Death Stranding 2: On the Beach o Marathon.

De este modo, se espera que durante finales de 2025 pueda haber un gran lanzamiento extra que defina el catálogo de PS5 durante el presente año. Si bien hay muchos candidatos en liza, hay un nombre que se está alzando por encima del resto durante los últimos meses y no es otro que God of War, una de las sagas más ilustres del ecosistema PlayStation que estaría preparando una nueva entrega con lanzamiento inminente.

La precuela de God of War podría lanzarse este mismo año en PS5

Desde hace unos meses circula el rumor por la red de que Santa Monica está desarrollando un nuevo God of War para PS5. Sin embargo, todo parece apuntar a que se trata de un título menor, con una duración más moderada y una ambición medida. Según se apunta, se trataría de una precuela que cuente los hechos que llevaron a Kratos a sus inicios en la mitología griega y, tal vez, su tortuosa relación con Ares. Por el momento no hay muchos más detalles en torno a la trama.

Ahora, en cambio, se apunta a que el juego estaría disponible durante finales de este mismo año, por lo que su presentación sería inminente, tal vez en el rumoreado evento que estaría preparando PlayStation para el mes de junio. De momento hay que seguir aguardando para saber qué entra dentro de los planes de la compañía japonesa.