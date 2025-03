PlayStation Plus Extra y Premium pueden haber filtrado otro de sus juegos para abril de 2025

PlayStation Plus Extra y Premium continúa ofreciendo grandes novedades a todos los jugadores que tengan una suscripción activa en PS5 y PS4. Tras la activación de los 12 nuevos juegos que acaban de llegar a la plataforma en el mes de marzo y que se unen a Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, los juegos gratis que se pueden reclamar hasta el 1 de abril, también se han dado a conocer aquellos títulos que dejarán de estar disponibles en el catálogo de la plataforma.

Sin embargo, puede haber grandes noticias para los usuarios suscritos a PlayStation Plus Premium, el tier más alto del servicio que permite tener acceso a propuestas clásicas de las primeras consolas de Sony. En este aspecto, una de las adiciones que se podrían dar lugar durante el próximo mes de abril ya se podría haber dado a conocer. De ser ciertas las filtraciones, ofrecería a los jugadores de PS5 y PS4 grandes dosis de nostalgia, aunque para confirmarlo habrá que esperar hasta su anuncio oficial.

Disney-Pixar's WALL-E apunta a su llegada a PlayStation Plus Premium

Tal y como se ha reportado por parte del portal TrueTrophies, Disney-Pixar's WALL-E ha aparecido en el registro de PS5 y PS4 con sus propios trofeos, lo que indica una llegada inminente a las consolas de Sony. Teniendo en cuenta la estrategia que ha seguido la firma japonesa con otros títulos de Disney, lo más probable es que se sigue la misma estela con el videojuego dce WALL-E, por lo que se postula como un principal candidato a formar parte de la nueva ristra de juegos que estará disponible en PlayStation Plus Premium.

El videojuego Disney-Pixar's WALL-E, lanzado en 2008 por THQ, adapta la aclamada película homónima al mundo interactivo con un enfoque en plataformas y aventuras. Disponible en múltiples consolas, el título sigue a WALL-E, un pequeño robot recolector de basura, en su misión por limpiar una Tierra postapocalíptica y, más tarde, explorar la nave espacial Axiom. Con un diseño fiel a la estética de Pixar, el juego combina puzles, exploración y secuencias de acción ligeras, aunque recibió críticas mixtas por su jugabilidad repetitiva y falta de innovación. Dirigido principalmente a un público joven, destaca por su narrativa emotiva y su banda sonora, que captura la esencia del film, convirtiéndolo en una extensión accesible para los fans de la historia original.

Por lo tanto, solo queda aguardar hasta el próximo 9 de abril a las 17:30h (horario peninsular español), momento en el que se producirá el anuncio oficial de los juegos de PlayStation Plus Extra y Premium correspondientes al mes de abril de 2025.