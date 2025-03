PlayStation Plus ya ha dado a conocer su primer juego del mes de abril y los jugadores están encantados

PlayStation Plus es el servicio de suscripción de consolas PlayStation que permite a los usuarios de PS5 y PS4 acceder a un gran compendio de títulos disponibles mediante su modelo de pago. De este modo, cada mes se suman nuevas propuestas disponibles para ampliar el catálogo de videojuegos de las máquinas de la firma japonesa, al tiempo que ya se trabaja en la llegada de PS6 en 2027 ó 2028. De este modo, todos los usuarios suscritos a cualquier modalidad de PlayStation Plus ya pueden acceder a Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, como los títulos gratis de marzo.

Por otro lado, también se acaban de sumar hasta 12 nuevas propuestas para los usuarios suscritos a PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium, pero ninguno de ellos está consiguiendo generar tanta expectación como el único juego que se ha dado a conocer hasta el momento en relación al catálogo del mes de abril. Una adición frente a la que los jugadores están realmente emocionados por lo que puede suponer su llegada dentro de unas semanas.

Blue Prince llegará a PlayStation Plus el 10 de abril

El título en cuestión es Blue Prince, una nueva propuesta que se estrenará de manera directa en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premiu desde el próximo 10 de abril para los jugadores de PS5. Su primer tráiler publicado en el State of Play del pasado mes ha generado una expectación tremenda entre la comunidad de jugadores, que están deseando que llegue la fecha para poder disfrutar de la propuesta. "No puedo esperar para jugarlo y pasar unas horas jugando, se ve muy relajado", argumentaba un jugador en los foros de Reddit. Todo ello teniendo en cuenta que el título ya ha contado con una demo que ha permitido probar sus primeros compases. "Es muy emocionante. Le dediqué unas 20 horas a la demostración, ¡estoy muy contento de tenerla aquí!", esgrimía otro usuario.

Por lo tanto, la llegada de Blue Prince al catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium es uno de los eventos más esperados por la comunidad de jugadores de PS5, que desean que todo el catálogo de títulos que estén disponibles en la plataforma durante el mes de abril tengan la misma calidad que atesora esta nueva propuesta.