PlayStation Plus Extra y Premium anuncia los 8 juegos que se marchan del servicio en abril de 2025

PlayStation Plus es uno de los grandes servicios disponibles para los jugadores de PS5 y PS4. Gracias a ello, de manera mensual se puede disfrutar de nuevos juegos gratis como los que están disponibles en el presente mes de abril: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate y Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, los cuales se pueden reclamar sin coste adicional hasta el próximo 1 de abril. Con el estreno de los nuevos juegos de las categorías Extra y Premium, ahora también se han revelado aquellos títulos que dejarán de estar disponibles de manera permanente en el servicio.

Durante el mes de abril habrá varias pérdidas destacadas en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium, algo que se ha podido saber mediante la sección Última oportunidad para jugar del servicio de suscripción de Sony. De este modo, un gran estreno que estuvo disponible desde el día uno de su lanzamiento como Animal Well se prepara para tomar la puerta de salida de la plataforma, caso similar al de Tales of Kenzera: ZAU. Sin embargo, la pérdida más potente parece la de Kena: Bridge of Spirits, uno de los títulos más destacados del catálogo de PS5.

8 juegos abandonan PS Plus Extra y Premium el 15 de abril

El listado de ocho juegos que verás a continuación dejará de estar disponible en el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium a partir del próximo 15 de abril, por lo que aún hay tiempo para disfrutarlos mediante la suscripción a las citadas modalidades. Cabe destacar que estos juegos no están disponibles para los clientes del tier básico de PlayStation Plus. Estos son todos los juegos que desaparecen el próximo mes del catálogo:

Animal Well

Slay the Spire

Kena: Bridge of Spirits

Stray Blade

Deliver Us Mars

Tales of Kenzera: ZAU

Miasma Chronicles

Nour: Play With Your Food

Si cuentas con una suscripción activa y te interesa alguno de ellos, será mejor que le des una oportunidad cuanto antes, ya que una vez se supere la fecha del 15 de abril dejarán de estar disponibles de manera permanente para PS5 y PS4 en el catálogo del servicio.